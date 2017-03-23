По обновленным данным, в результате теракта погибли не пять, а четыре человека, включая нападавшего.

Погибшие - полицейский Кит Палмер, а также женщина около 40 лет и мужчина около 50 лет, личности которых в полиции раскрывать не стали.

В больнице находятся 29 пострадавших, семь из них - в критическом состоянии.

Полиция считает, что злоумышленник, давивший прохожих на Вестминстерском мосту и зарезавший полицейского, мог быть связан с радикальными исламистами.

Семь человек арестованы

По делу о нападении в центре Лондона в среду арестованы семь человек, сообщила британская полиция.

В Скотленд-Ярде сообщили, что в течение ночи совершили рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах.

"Мы по-прежнему считаем - и это подтверждается нашим расследованием, - что нападавший действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма", - заявили в полиции.

"Можно уверенно сказать, что на данном этапе у нас нет конкретной информации о продолжающейся угрозе общественности", - добавил представитель Скотленд-Ярда.

Полиция провела рейд в Бирмингеме

Полиция в ночь на четверг совершила рейд по нескольким адресам в Бирмингеме. По данным СМИ, полицейская операция связана с вчерашним нападением в Лондоне, в ходе нее были задержаны несколько человек.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако опровергать эти слухи власти также не стали.

По данным корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера, есть некоторые свидетельства, что машина, использованная при нападении, попала в Лондон именно из Бирмингема.

"Не бывает атаки одиночки. Нападение может осуществлять один человек, однако он будет связан с другими людьми", - объясняет он.

Кроме того, по его словам, Скотленд-Ярд уже намекнул, что нападавший ранее был известен полиции. По некоторым данным, нападавший арендовал машину в городе Солихалл под Бирмингемом.

Хроника нападения

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. В результате по меньшей мере три человека погибли.

Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские.

Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего.

Полицейский, на которого напал террорист, скончался от полученных ран. Позже Скотленд-ярд назвал его имя. Это 48-летний Кит Палмер; он прослужил в полиции 15 лет.

Что известно о нападавшем

Уже поздно вечером глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули сообщил, что личность злоумышленника уже установлена, однако в детали вдаваться не стал.

"Террористы имеют перед собой ясную цель: посеять вражду и недоверие, создать атмосферу страха", - заявил Роули.

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся чудовищным и отвратительным нападением.

Вскоре после теракта Мэй созвала экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям - COBRA.

"Место нападения было выбрано не случайно. Террорист решился нанести удар в самом сердце нашей столицы, где собираются вместе люди всех национальностей, вероисповеданий и культур, где торжествуют свобода и демократия", - заявила Мэй журналистам после этого заседания.

По словам премьера, уровень террористической угрозы в стране оценивается как "значительный" - это означает, что вероятность новых терактов крайне высока.

Многочисленные очевидцы описывают нападавшего как одетого в черное бородатого мужчину азиатской внешности в возрасте около 40 лет, вооруженного двумя ножами.

К моменту прибытия врачей он еще был жив, однако в итоге полученные им ранения оказались смертельными.

Жертвы: полицейские, школьники, студенты

Власти устанавливают личности многочисленных пострадавших. В момент нападения на Вестминстерском мосту находилась группа французских школьников, трое из них были ранены.

Пострадали также трое полицейских, которые шли по мосту, возвращаясь с церемонии награждения. Среди раненых - и четверо студентов университета Эдж Хилл из графства Ланкашир.

Около 17:00 по лондонскому времени спасатели вытащили из Темзы женщину - она была жива, однако получила многочисленные повреждения. Она шла по мосту, и сила удара выбросила ее за перила.

Сотрудники лондонской "скорой помощи" заявили, что 12 человек с серьезными повреждениями были доставлены в больницы. Восьми пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

В больнице Кингс-Колледжа на лечении находятся восемь жертв нападения, двое - в критическом состоянии. В больницу Святого Томаса были доставлены двое, их состояние оценивается как стабильное.

Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за лондонское нападение, которое по своему сценарию похоже на теракты в Ницце и Берлине, где преступники давили людей на машине, а также в Израиле, где атаки подобного рода имели широкое распространение в недавнем прошлом.

За прошлогодние нападения в Европе ответственность брала на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию. Случившееся в Лондоне ИГ пока не прокомментировала.

Сообщалось, что джихадисты со вторника активно обсуждали в интернете планы Британии запретить провоз гаджетов в салонах самолетов, прибывающих из нескольких ближневосточных государств.

Такое решение было принято из-за того, что британские власти узнали о планах джихадистов начинять такие устройства взрывчаткой и устраивать взрывы на борту авиалайнеров.