Небольшая наемная армия под его командованием совершила дерзкий и быстрый марш, а ее появление в Молдавии оказалось совершенным сюрпризом для Александра Лэпушняну. Более близкий к театру военных действий Янош Запольяи составил короткий отчет о произошедшем далее для Сигизмунда Августа. Александр Лэпушняну выступил навстречу с претендентом во главе наскоро набранного войска. Дожидаться подхода ополчений лояльных бояр молдавский господарь не стал.

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Результат встречи двух армий оказался вполне предсказуемым: профессионалы одержали полную победу над молдавской армией. Попытка организовать оборону в Яссах тоже провалилась - войска Деспота преследовали Лэпушняну и без труда заставили рассеяться начавшее собираться ополчение. Александр решил добиваться помощи в столице Турции и ВКЛ (Сигизмунд Август как раз находился в своей виленской резиденции, поближе к ливонскому театру военных действий).

Триумф Деспота был полным. В самый короткий срок небольшой наемной армии удалось захватить целое княжество. Дело оставалось за малым: теперь следовало все это удержать. А вот это оказалось не просто. Во-первых, надо было срочно рассчитаться с компаньоном - Ласский потратил огромное количество средств с явно неблаготворительной целью. Но оказалось, что с финансовой стороной в Молдавии не так все благополучно. Постоянные внутренние неурядицы привели к изрядному обнищанию населения. Деньги можно было взять у некоторых боярских родов и церкви. Ни те ни другие не были готовы к такому повороту событий, отчего количество недовольных новой властью начало стремительно расти. Чтобы компенсировать затраты компаньону, Ласскому были пожалованы земли и крепость Хотин. Однако прибыль пана Альбрехта оказалась очень уж небольшой, и отношения партнеров заметно охладели.

Правителем Деспот оказался не самым плохим, он быстро направил своего представителя к Сигизмунду Августу с сообщением о неизменности курса Молдавии по отношению к короне. Впрочем Сигизмунд Август как раз в это время принимал у себя Николая Синявского, который оправдывался как раз за то, что упустил Деспота, но обещал быстро все исправить, при малейшей попытке нового молдавского господаря повести себя опрометчиво. Впрочем в своей искренней привязанности Габсбургам Деспот тоже поспешил заверить кого следует. Далее Якоб Базиликос принялся за реформы. Стал чеканить деньги, создал школу для молодежи из местного дворянства. Словом, вел себя как вполне приличный властитель своего времени.

Часть пятая, трагическая.

Реверансы во все стороны не могли ни в коей мере примирить Деспота с соседями. Заменой на молдавском престоле были так же недовольны в Стамбуле. И даже не от того, что пострадали какие-то турецкие интересы, просто потому, что такая замена без санкции султана была по меньшей мере оскорбительна. Стало известно о прибытии в Вильну турецкого дипломата, многомудрого чиновника Нур Али. В глазах европейских дворов репутация Деспота была самой отчаянной: трудно иметь дело с человеком решительным и непредсказуемым. А вот амбиции Деспота простирались ни много ни мало на восстановление Византийской империи. В том, что такая затея может привести к огромной войне, не сомневался абсолютно никто. Вскоре в Польшу прибыл господарь Молдавии Александр Лэпушняну. Николай Синявский на всякий случай стал собирать войска, сообщая о татарской угрозе (что по меньшей мере не соответствовало действительности, но кто там будет проверять). Однако до турецкого или польского вторжения дело не дошло, мятеж начался в самой Молдавии.

Непопулярные экономические меры Деспота привели к тому, что недовольство правителем начало выражаться все более открыто. С Ласским Деспот окончательно поссорился, отняв у того Хотин. Обиженный компаньон отправился в свои имения на территории современной Словакии, что собственно и спасло ему жизнь. В 1561 году в апреле началось восстание, наемники Деспота были перебиты, а сам правитель с небольшим отрядом сел в осаду в Сучаве. Спасать Деспота никто не стал. Через полгода замок в Сучаве пал, а Якоб Базиликос Деспот Гераклид оказался перед светлыми очами воеводы Томши, который и забил Деспота до смерти палкой. По преданию, голова Деспота, набитая соломой отправилась как трофей в Стамбул. Александр Лэпушняну (для убедительности во главе польских войск с Николаем Синявским) триумфально вернулся на трон. Печальный конец самозванца на троне должен был бы послужить прекрасным примером для самозванцев в будущем. Во многих столицах узнав о дубинке Томши, вздохнули с облегчением - возмутителя спокойствия не стало.

Эпилог.

В 1605 году Альбрехт Ласский умирал. Позади была жизнь, полная приключений, взлетов, падений и разочарований. Честолюбивые затеи пана Альбрехта слишком часто приводили к финансовым потерям. Словно он пытался войти в одну реку не просто дважды, а трижды.

Желая поправить свое материальное положение, Ласский женился на внебрачной дочери короля Сигизмунда Старого. Невеста была старше жениха на 21 год, и о любви разговор тут не шел. Жену Ласский содержал практически под арестом, и только бурные годы межкоролевья помешали полностью разорить Ласского судами. Попытался Ласский еще раз вторгнуться в Молдавию, но без Деспота авантюра оказалась не просто неудачной, но и крайне убыточной. Попытка поправить свои финансы с помощью алхимии стоили еще больше.

Ласский привез из Англии знаменитых алхимиков Джона Ди и Эдварда Келли. Опыты по производству золота оказались не вполне удачными, и алхимики отправились ко двору императора Рудольфа, который, таким образом благодаря Ласскому, тоже понес значительные материальные убытки.

Беспокойный темперамент пана Альбрехта заставлял его ввязываться в самые рискованные предприятия, приводившие его, как правило, к ссорам с сильными мира сего. Его головы желали в разное время и султан Селим, и Баторий, и еще дюжина властителей. Но под конец жизни с новым королем Сигизмундом Вазой Ласский уже не конфликтовал - наступило иное время, да и финансы более не позволяли совершать глупости. Альбрехт Ласский не дожил до новой, многолетней и кровавой авантюры с самозванцем, в которую пустились представители многих влиятельных родов. Но уж вряд ли пан Альбрехт остался бы дома.