Звездам футбола разрешают играть в английской Премьер-лиге, несмотря на проваленные допинг-тесты

Допинг-пробы дали положительный результат на препараты, повышающие работоспособность и спортивные результаты. Исследование, проведенное изданием, выявило, что 16 допинг-проб показали употребление игроками амфетамина, морфина, риталина или триамцинолона.

Восемь из данных проб были взяты в прошлом сезоне, шесть - в сезоне-2017/18, еще две - в сезоне-2016/17.

Звезды были проверены Британским антидопинговым агентством (UKAD), но им позволили играть, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) настояла на том, что препараты принимались в соответствии с медицинскими исключениями или разрешенным способом.

Не исключено, что в британском футболе действует целая система подобных злоупотреблений и все это может привести к очередному громкому допинговому скандалу.

В апреле 2016 года газета The Sunday Times привела откровения Марка Бонара, который снабжал допингом около 150 ведущих спортсменов из Великобритании. По словам врача, среди его тайных клиентов были футболисты английской Премьер-лиги, в частности из клубов "Челси", "Арсенал", "Лестер" и "Бирмингем". Он назначал препараты, содержащие стероиды, эритропоэтин и гормоны роста.

Любопытно, что незадолго до признаний Бонара главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер призывал к введению допинг-проб крови в британском футболе, так как считал, что анализ мочи дает лишь поверхностные результаты.