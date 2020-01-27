Вертолет рухнул в холмах близ города Калабасас, причина крушения пока неизвестна. Спасатели прибыли на место крушения практически немедленно, но обнаружили, что выживших нет.

Пока неизвестно точно, откуда вылетел вертолет и куда он направлялся.

Брайант часто использовал частный вертолет Sikorsky S-76, иногда вылетая на нем из Ньюпорт-Бич в Staples Center, на матчи "Лейкерс".

Очевидцы сообщают, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель.

По словам шерифа Лос-Анджелеса, на борту вертолета находилось девять человек, все они погибли.

Кем был Коби Брайант

Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола.

41-летний баскетболист всю свою карьеру играл за "Лейкерс". Он ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.

Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении, которое спортсмен написал в 2015 году и посвятил баскетболу.

У Брайанта и его супруги Ванессы есть еще три дочери, Наталья, Бьянка и Капри.

Двумя месяцами ранее Коби и Ванесса отметили 20-летие своего брака. "В этот день, 20 лет тому назад, я встретил своего лучшего друга, мою королеву. Я люблю тебя моя mamacita per sempre", - сказал тогда Брайант.

Брайант был обвинен в сексуальном насилии в 2003 году 19-летней женщиной, работавшей на курорте в Колорадо. Он отверг обвинения, заявив, что у них был секс по обоюдному согласию. Дело было прекращено после того, как обвинившая Брайанта женщина отказалась давать показания в суде.

Позже баскетболист принес извинения, и последующий гражданский иск был урегулирован вне суда.

Как мир отреагировал на смерть Брайанта

Мир баскетбола в трауре. "Нет, пожалуйста, нет. Этого не может быть", - написал в "Твиттере" баскетболист Кевин Лав.

"Ужасная новость", - написал президент США Дональд Трамп.

Бывший президент США Барак Обама назвал Брайанта "легендой на корте", а восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сказал, что не может поверить новостям.

Поп-звезда Мэрайя Кэри написала, что она в шоке.

Болельщики приходят к импровизированному мемориалу Брайанту перед Стейплс-центром в Лос-Анджелесе - домашней ареной "Лейкерс", где они оставляют цветы и баскетбольные мячи в память о звезде.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси написал в "Инстаграме": "У меня нет слов... Вся моя любовь - семье и друзьям Коби. Горжусь нашим знакомством и проведенным вместе временем. Ты был гением, каких мало".

Американский рэпер Канье Уэст написал в "Твиттере": "Коби, мы любим тебя, брат".