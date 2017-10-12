1 7
СКА (сезон 2017/18): 20 побед подряд
Суперсерия СКА Олега Знарка закончилась на 21-м матче: армейцы в овертайме "Сочи" и не смогли превзойти вечный рекорд московского ЦСКА. В сезоне 1983/84 под началом Виктора Тихонова армейцы одержали 39 побед подряд.
© Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)


Тем не менее в историю петербуржцы вошли — 20 матчей подряд за 10 сезонов в КХЛ не выигрывала ни одна другая команда. Delfi рассказывает о восьми самых длинных победных сериях в истории лиги.

1 7
СКА (сезон 2017/18): 20 побед подряд
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Легенда "Милана" и обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии

Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" , "Милана" и "ПСЖ"...

Шарапова впервые за пять месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла...

Овечкин разбушевался: российский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не на шутку...

Знарок не побил рекорд Тихонова: 7 самых длинных победных серий в КХЛ

Суперсерия СКА Олега Знарка закончилась на 21-м матче:...

Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил...

TOP новостей

Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (28)

План гармоничного движения в Вильнюсе должны...

Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (442)

Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...

Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (28)

У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...

Предупреждение: в Литве усилится ветер

Департамент противопожарной защиты и спасения...

Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (22)

Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...