Суперсерия СКА Олега Знарка закончилась на 21-м матче: армейцы в овертайме "Сочи" и не смогли превзойти вечный рекорд московского ЦСКА. В сезоне 1983/84 под началом Виктора Тихонова армейцы одержали 39 побед подряд.
Тем не менее в историю петербуржцы вошли — 20 матчей подряд за 10 сезонов в КХЛ не выигрывала ни одна другая команда. Delfi рассказывает о восьми самых длинных победных сериях в истории лиги.
- 1. Знарок не побил рекорд Тихонова: 7 самых длинных победных серий в КХЛ
- 2. СКА (сезон 2017/18): 20 побед подряд
- 3. «Авангард» (сезон 2010/11): 18 побед подряд
- 4. СКА (сезон 2016/17): 15 побед подряд
- 5. ЦСКА (сезон 2014/15): 13 побед подряд (дважды)
- 6. «Локомотив» (сезон 2015/16): 13 побед подряд
- 7. «Металлург» Мг (сезон 2008/09): 13 побед подряд
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