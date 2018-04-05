Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут в телепередаче "Пусть говорят" в эфире российского Первом канала повторила свои обвинения в адрес белорусского тренера Ренальда Кныша, впервые прозвучавшие в автобиографии спортсменки.
Olga Korbut
© AP / Scanpix

Прославленная советская гимнастка Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка, которая с 1991 года живет в США, прилетела в Москву, чтобы развеять все мифы и рассказать то, о чем не говорила даже самым близким: что же случилось в жизни юной спортсменки перед Олимпиадой в Мюнхене и почему сейчас она не скучает по своему тренеру Ренальду Кнышу.

Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила в эфире передачи, что тренер неоднократно насиловал ее. По словам 62-летней Корбут, впервые Кныш изнасиловал ее накануне Олимпиады-1972 в Мюнхене, где она завоевала три золотые медали (и еще одно золото на Олимпиаде-1976 в Монреале).

"Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting… Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице "Юбилейная". Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет", — сказала Корбут в программы "Пусть говорят" на Первом канале.

По мнению бывшей спортсменки, Кныш должен понести наказание.

"Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер… После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня", — заключила Корбут.

Olga Korbut
Olga Korbut
© AP / Scanpix

По видеосвязи принял участие в передаче и 86-летний Кныш, проживающий в Гродно. "Вранье с первого до последнего слова. Клевета!", — сказал экс-наставник спортсменки.

После этого началась перепалка между Корбут и Кнышем.

"Как вы меня повезли в машине и били там? Когда вы мне отбили перепонку? Я не могла тренироваться целую неделю? — набросилась на бывшего тренера Корбут. — Когда вы купили коньяк в Минске, хотя сами не пили? Налили мне "пробку" и тогда меня изнасиловали? Я уважаю вас как тренера, но как человек вы никто для меня".

"Какое хамство! Ах, какая гадина! Сволочь, ты", — сказал Кныш.

В феврале прошлого года в Далласе на аукционе были проданы награды легендарной советской гимнастки. Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выручила от продажи своих олимпийских медалей 230 тысяч долларов.

Командное золото, завоеванное спортсменкой на Играх-1972, ушло за $66 тысяч, золотая медаль этих же Игр в вольных упражнениях продана за $52,8 тысячи, серебро в упражнении на брусьях ушло за $24,6 тысячи. Командное золото Игр-1976 в Монреале стоило $57,6 тысячи, серебро в упражнении на бревне — $24,6 тысячи. При этом Корбут не стала выставлять на продажу последнее свое олимпийское золото с Игр-1972, завоеванное в упражнении на бревне.

Также были проданы гимнастический купальник Корбут, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году (3000 долларов), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов). Невыкупленными остаются еще 26 лотов спортсменки.

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