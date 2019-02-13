Руководство лондонского футбольного клуба "Челси" намерено предложить пост главного тренера Зинедину Зидану, сообщает The Sun. По информации таблоида, руководство клуба готово заменить французским специалистом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.
Čempionų lygos finalas
© AFP / Scanpix

К такому решению руководство клуба склоняется после воскресного разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионата Англии.

По информации издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" уже начались.


Зинедин Зидан добровольно оставил пост главного тренера мадридского "Реала" по окончании сезона-2017/18, трижды подряд победив в Лиге чемпионов. С тех пор 46-летний специалист является безработным и его прочат едва ли не на каждую крупную вакансию.

Футболисты "Челси" под руководством 60-летнего Сарри в трех последних выездных матчах пропустили 12 голов и ни одного не забили. На данный момент в таблице Премьер-лиги команда идет на шестом месте - вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует ее целям.

Другим претендентом в преемники Сарри, который возглавляет команду с лета 2018 года, СМИ называют его нынешнего ассистента, а в прошлом легенду клуба Джанфранко Дзолу. Однако ему отводится роль исполняющего обязанности главного тренера на период поисков кандидата на постоянную должность.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"

Руководство лондонского футбольного клуба "Челси"...

Умер второй вратарь мира в XX веке, блиставший даже после потери одного глаза

Чемпион мира 1966 года вратарь Гордон Бэнкс скончался на...

Со дна Ла-Манша поднято тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы

Полиция английского графства Дорсет провела процедуру...

ФОТО: Российская скелетонистка стыдится своей откровенной фотосессии (12)

Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014...

ВИДЕО: Кот прервал матч Английской премьер-лиги и сорвал овации болельщиков (2)

Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Эвертоном" и...

TOP новостей

Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)

3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...

Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)

13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)

В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...

Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков  оценили в 20 млн. евро (58)

В ходе специальной и секретной операции была задержана...