К такому решению руководство клуба склоняется после воскресного разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионата Англии.
По информации издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" уже начались.
Chelsea want Zidane as next manager to replace Sarri | @SunDeanScoggins https://t.co/yoWngBxCcq pic.twitter.com/3RNZ3RhJCm— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 12 февраля 2019 г.
Зинедин Зидан добровольно оставил пост главного тренера мадридского "Реала" по окончании сезона-2017/18, трижды подряд победив в Лиге чемпионов. С тех пор 46-летний специалист является безработным и его прочат едва ли не на каждую крупную вакансию.
Футболисты "Челси" под руководством 60-летнего Сарри в трех последних выездных матчах пропустили 12 голов и ни одного не забили. На данный момент в таблице Премьер-лиги команда идет на шестом месте - вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует ее целям.
Другим претендентом в преемники Сарри, который возглавляет команду с лета 2018 года, СМИ называют его нынешнего ассистента, а в прошлом легенду клуба Джанфранко Дзолу. Однако ему отводится роль исполняющего обязанности главного тренера на период поисков кандидата на постоянную должность.
Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"
Руководство лондонского футбольного клуба "Челси"...
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