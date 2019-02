Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"

К такому решению руководство клуба склоняется после воскресного разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионата Англии.

По информации издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" уже начались.

Chelsea want Zidane as next manager to replace Sarri | @SunDeanScoggins https://t.co/yoWngBxCcq pic.twitter.com/3RNZ3RhJCm