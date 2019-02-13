Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"

К такому решению руководство клуба склоняется после воскресного разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионата Англии.

По информации издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" уже начались.





Зинедин Зидан добровольно оставил пост главного тренера мадридского "Реала" по окончании сезона-2017/18, трижды подряд победив в Лиге чемпионов. С тех пор 46-летний специалист является безработным и его прочат едва ли не на каждую крупную вакансию.

Футболисты "Челси" под руководством 60-летнего Сарри в трех последних выездных матчах пропустили 12 голов и ни одного не забили. На данный момент в таблице Премьер-лиги команда идет на шестом месте - вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует ее целям.

Другим претендентом в преемники Сарри, который возглавляет команду с лета 2018 года, СМИ называют его нынешнего ассистента, а в прошлом легенду клуба Джанфранко Дзолу. Однако ему отводится роль исполняющего обязанности главного тренера на период поисков кандидата на постоянную должность.