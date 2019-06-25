По итогам голосования заявка Милана и Кортины дʼАмпеццо опередила шведские Стокгольм и Оре, которые также совместно претендовали на проведение Зимней Олимпиады 2026 года.
Президент МОК Томас Бах отметил, что выборы продемонстрировали успех стратегии на удешевление и упрощение проектов Игр. Отмечается, что бюджет на Зимнюю Олимпиаду 2026 года снизится на 75% по сравнению с Играми 2018 и 2022 годов, а 13 из 14 олимпийских объектов в Милане и Кортине дʼАмпеццо либо уже построены, либо будут временными.
Кортина дʼАмпеццо уже была столицей Зимних Олимпийских игр в 1956 году. Всего Италия дважды принимала Зимнюю Олимпиаду и один раз Летнюю.
Ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии (1)
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских...
В деле о гибели футболиста Эмилиано Сала появился подозреваемый
Полиция графства Дорсет на юго-западе Англии,...
Бывшего президента УЕФА отпустили после допроса по делу о коррупции (1)
Бывший президент Союза европейских футбольных...
"Челси" продал "Ювентусу" своего главного тренера Маурицио Сарри
Итальянец Маурицио Сарри покинул пост главного тренера...
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву (4)
Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита»...
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (34)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (127)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (8)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности (6)
Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (3)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...