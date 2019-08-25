Зидан признался, что у него закипает кровь, когда "Реал" упускает победы

Автором первого мяча стал нападающий хозяев поля Карим Бензема (82'), но удержать преимущество "Реалу" не удалось: вскоре форвард "Вальядолида" Серхио Гвардиола (88') восстановил равновесие.
"Мы смогли забить в концовке матча, но сыграли вничью. От этого у меня закипает кровь, - приводит слова главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана AS. - В моменте с пропущенным голом игроки не лучшим образом расположились. Мы можем терять мяч, но не позиции. Что касается слабой реализации, то тут дело не в физике. Жарко было обеим командам. Во втором тайме мы играли хуже".
FP: @realmadrid 1-1 @realvalladolid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 24 серпня 2019 р.
⚽ @Benzema 82', Sergi Guardiola 88'#RMLiga | #Emirates pic.twitter.com/0IcNHXC2FK
"Реал", набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, "Вальядолид" (4) - третье, лидирует "Севилья" (6).
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