Зидан признался, что у него закипает кровь, когда "Реал" упускает победы

В матче второго тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Вальядолидом".
Zinedine Zidane
© Reuters / Scanpix

Автором первого мяча стал нападающий хозяев поля Карим Бензема (82'), но удержать преимущество "Реалу" не удалось: вскоре форвард "Вальядолида" Серхио Гвардиола (88') восстановил равновесие.

"Мы смогли забить в концовке матча, но сыграли вничью. От этого у меня закипает кровь, - приводит слова главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана AS. - В моменте с пропущенным голом игроки не лучшим образом расположились. Мы можем терять мяч, но не позиции. Что касается слабой реализации, то тут дело не в физике. Жарко было обеим командам. Во втором тайме мы играли хуже".


"Реал", набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, "Вальядолид" (4) - третье, лидирует "Севилья" (6).

NEWSru.com
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