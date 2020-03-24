Самым высокооплачиваемым футболистом мира объявлен нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Общий доход аргентинца за прошлый сезон составил 131 млн евро.

«Salaires des stars» : qui sont les mieux payés ? https://t.co/6X8r9SGKjX — France Football (@francefootball) March 23, 2020

Второе место в рейтинге занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду с доходом 118 млн евро.

Третьим стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, заработавший за прошлый сезон 95 млн евро.

Les podiums des «Salaires des stars» https://t.co/tlCOlvk87b — France Football (@francefootball) March 23, 2020

Самый высокооплачиваемый из тренеров - наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне, ставший богаче на 40,5 млн евро за один сезон. Далее расположились Антонио Конте из итальянского "Интера" (30 млн) и босс английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (27 млн).