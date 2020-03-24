aA
Авторитетное спортивное издание France Football провело традиционное исследование уровня доходов футболистов. При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные бонусы в сезоне-2018/19.
Lionelis Messi
Lionelis Messi
© AP / Scanpix

Самым высокооплачиваемым футболистом мира объявлен нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Общий доход аргентинца за прошлый сезон составил 131 млн евро.

Статьи по теме:
Аргентинский суд расследует дело о государственной слежке за Лионелем Месси  (1)
Лионель Месси назвал Криштиану Роналду хищником

Второе место в рейтинге занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду с доходом 118 млн евро.

Третьим стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, заработавший за прошлый сезон 95 млн евро.

Самый высокооплачиваемый из тренеров - наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне, ставший богаче на 40,5 млн евро за один сезон. Далее расположились Антонио Конте из итальянского "Интера" (30 млн) и босс английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (27 млн).

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Миллион за хейт Месси, Гвардиолы и Пике. "Барселона" платила за размещение негативных постов

" Барселона " заключила контракт с компанией I3 Ventures,...

TOP новостей

Литва переходит на новый этап: каждый человек - потенциальный источник вируса если новые меры не помогут, их ужесточат (85)

Литва переходит на новый этап: каждый человек -...

Povilas Poderskis Povilas Poderskis, Remigijus Šimašius

Глава администрации Вильнюсской мэрии: карантину подвергнутся все вернувшиеся (8)

Согласно постановлению, подписанному главой Минздрава...

Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы (30)

На сегодняшний день правительство Литвы продлило...

Глава ассоциации о новом порядке: человек – не шахматная фигура, его не переставишь (4)

24 марта вступили в Литве в силу вступили новые правила...

Пациентка Каунасской клиники из гастроэнтерологического отделения заболела коронавирусом  изолированы 77 работников клиники (2)

23 марта вечером коронавирус был установлен у...

|Maža didelių žinių kaina