Самым высокооплачиваемым футболистом мира объявлен нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Общий доход аргентинца за прошлый сезон составил 131 млн евро.
«Salaires des stars» : qui sont les mieux payés ? https://t.co/6X8r9SGKjX— France Football (@francefootball) March 23, 2020
Второе место в рейтинге занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду с доходом 118 млн евро.
Третьим стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, заработавший за прошлый сезон 95 млн евро.
Les podiums des «Salaires des stars» https://t.co/tlCOlvk87b— France Football (@francefootball) March 23, 2020
Самый высокооплачиваемый из тренеров - наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне, ставший богаче на 40,5 млн евро за один сезон. Далее расположились Антонио Конте из итальянского "Интера" (30 млн) и босс английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (27 млн).
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