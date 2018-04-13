Жребий свел "Баварию" и "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов

"Бавария" и "Реал" провели 24 матча между собой в главном еврокубке. У каждой из команд по 11 побед. "Реал" забил 37 мячей, "Бавария" — 36.

В прошлом сезоне "Реал" стал первым в истории клубом, который выиграл турнир в эру Лиги чемпионов два раза подряд. Теперь мадридцы мечтают повторить достижение "Баварии" (1974-1976) и "Аякса" (1971-1973), которые завоевали три подряд Кубка европейских чемпионов. Рекорд принадлежит самому "Реалу", который выиграл первые пять финалов турнира.

"Ливерпуль" выиграл два из пяти матчей против "Ромы" при одном поражении и трех ничьих. Красные забили в этих встречах пять голов, а их соперники — два. Главный бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах прошлым летом перешел в мерсисайдский клуб как раз из "Ромы".

Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. "Бавария" и "Ливерпуль" первые матчи проведут дома. Финал пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Перед жеребьевкой Лиги чемпионов прошла жеребьевка полуфинальных пар Лиги Европы. Лондонский "Арсенал" сыграет с мадридским "Атлетико", а марсельский "Олимпик" — с "Зальцбургом".

"Атлетико" впервые в истории сыграет с "Арсеналом" в еврокубках, тогда как "Марсель" и "Зальцбург" пересекались на групповом этапе. Тогда швейцарцы выиграли дома 1:0 и добились нулевой ничьей в Марселе.

Добавим, что "Арсенал" — самая результативная команда турнира с 29 забитыми мячами. Лондонский клуб одержал восемь побед в этом розыгрыше — больше, чем любая другая команда.

Первые полуфинальные матчи будут сыграны 26 апреля, ответные — 3 мая. "Марсель" и "Арсенал" сначала сыграют дома. Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.