Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "Локомотиву" — "Атлетико", для ЦСКА — "Лион"

Московский ЦСКА сыграет с "Лионом", "Локомотив" получил мадридский "Атлетико", а в соперники петербургскому "Зениту" достался "Лейпциг".
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы футболисты "Зенита" по сумме двух матчей оказались сильнее шотландского "Селтика" (3:1), "Локомотив" прошел "Ниццу" (4:2), а ЦСКА — сербскую "Црвену Звезду" (1:0). Московский "Спартак" выбыл из турнира, проиграв на этой стадии "Атлетику" из Бильбао (3:4).
Киевское "Динамо" за выход в четвертьфинал поспорит с итальянским "Лацио". Римляне уже обыграли киевлян дома (2:1) и в гостях (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-1999/00.
Среди остальных пар стоит выделить противостояние "Милана" с лондонским "Арсеналом". Эти клубы встречались в еврокубках шесть раз. Каждая команда выиграла по два матча при двух ничьих.
Жеребьевка 1/8 финала
"Лацио" (Италия) — "Динамо" Киев (Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Зенит" (Россия)
"Атлетико" (Испания) — "Локомотив" (Россия)
ЦСКА (Россия) — "Лион" (Франция)
"Олимпик" (Франция) — "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) — "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
Команды, указанные первыми, проведут первые матчи дома. Они состоятся 8 марта. Отчетные встречи пройдут через неделю.
Жеребьевка была открытой — без посева. Таки образом, клубы из одной ассоциации могли встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам, поэтому киевское "Динамо" оказалось в первой паре, а его соперник выбирался из числа 12 клубов не из России.
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