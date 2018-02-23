Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "Локомотиву" — "Атлетико", для ЦСКА — "Лион"

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперников по двухматчевым противостояниям узнали и три клуба из России.
© DELFI / Karolina Pansevič

Московский ЦСКА сыграет с "Лионом", "Локомотив" получил мадридский "Атлетико", а в соперники петербургскому "Зениту" достался "Лейпциг".

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы футболисты "Зенита" по сумме двух матчей оказались сильнее шотландского "Селтика" (3:1), "Локомотив" прошел "Ниццу" (4:2), а ЦСКА — сербскую "Црвену Звезду" (1:0). Московский "Спартак" выбыл из турнира, проиграв на этой стадии "Атлетику" из Бильбао (3:4).

Киевское "Динамо" за выход в четвертьфинал поспорит с итальянским "Лацио". Римляне уже обыграли киевлян дома (2:1) и в гостях (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-1999/00.

Среди остальных пар стоит выделить противостояние "Милана" с лондонским "Арсеналом". Эти клубы встречались в еврокубках шесть раз. Каждая команда выиграла по два матча при двух ничьих.

Жеребьевка 1/8 финала
"Лацио" (Италия) — "Динамо" Киев (Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Зенит" (Россия)
"Атлетико" (Испания) — "Локомотив" (Россия)
ЦСКА (Россия) — "Лион" (Франция)
"Олимпик" (Франция) — "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) — "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

Команды, указанные первыми, проведут первые матчи дома. Они состоятся 8 марта. Отчетные встречи пройдут через неделю.

Жеребьевка была открытой — без посева. Таки образом, клубы из одной ассоциации могли встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам, поэтому киевское "Динамо" оказалось в первой паре, а его соперник выбирался из числа 12 клубов не из России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Шведские биатлонисты сенсационно выиграли эстафету (2)

Команда Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера...

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "Локомотиву" — "Атлетико", для ЦСКА — "Лион"

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по...

Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады (25)

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде...

Фигуристка Загитова принесла России первое золото Пхенчхана-2018 (9)

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу...

Все призеры 13-го дня Олимпиады и медальный зачет: россиян лишили бронзы в керлинге (16)

Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане были...

TOP новостей

Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas

Больничная еда: хорошие примеры закончились (118)

22 февраля комиссия Минздрава посетила Утенскую...

Два бывших литовских дипломата поспорили о России (227)

Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...

На литовском взморье идет сильный снег

23 февраля вечером на литовском взморье пошел сильный...

Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (10)

Представитель оппозиционной фракции литовских...

Большая часть беженцев уехала из Литвы (47)

Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...