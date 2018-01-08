Жена футболиста Аршавина устроила дебош на борту самолета

Аршавина почти на два часа задержала самолет и в итоге была снята с рейса, сообщает портал 78.ru. По информации источника, женщина ходила по салону во время руления самолета и не подчинялась требованиям экипажа. По другой версии, она пыталась поменять подгузник 10-месячной дочери, за что и была высажена с самолета.

"Я почуяла запах из памперса и решила поменять его, — цитируют Аршавину Dni.Ru. — Когда прозвучал сигнал "пристегнуть ремни", я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла и заявила: "Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде". Девочка была абсолютно голая. То, что маленький ребенок обделался, и стало в итоге причиной нашей высадки из самолета".

Полицейские не стали задерживать нарушительницу порядка. С ней провели воспитательную беседу и отпустили. Супруга Аршавина с двумя дочерьми отправилась в Казахстан другим рейсом.

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. Пара воспитывает общую дочь и двоих детей Алисы от первого брака.

В ноябре прошлого года сообщалось, что брак Аршавина распался. Как признался сам футболист, он изменил жене, и она ушла от него. Вскоре появилась информация, что супруги помирились.

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. Форвард прославился благодаря яркой игре за петербуржский "Зенит" и лондонский "Арсенал". В настоящий момент 36-летний футболист играет в Казахстане за местный "Кайрат".