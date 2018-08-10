Питерский "Зенит", проиграв на выезде минскому "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, потерпел самое крупное с 1989 года поражение в еврокубках.Тогда «сине-бело-голубые» проиграли «Штутгарту» в Кубке УЕФА со счетом 0:5.
Динамо - Зенит
© Tut.by

Ответный матч минское «Динамо» проведет в Санкт-Петербурге 16 августа. Победитель противостояния встретится в следующем раунде с победителем пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Молде» (Норвегия).

В сезоне-2017/18 «Зенит» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил по сумме двух матчей «Лейпцигу». В Германии петербуржцы проиграли со счетом 1:2, а матч в Санкт-Петербурге закончился ничьей — 1:1.

Матч в Минске стал дебютом в еврокубках наставника «Зенита» Сергея Семака.

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