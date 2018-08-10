Ответный матч минское «Динамо» проведет в Санкт-Петербурге 16 августа. Победитель противостояния встретится в следующем раунде с победителем пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Молде» (Норвегия).

В сезоне-2017/18 «Зенит» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил по сумме двух матчей «Лейпцигу». В Германии петербуржцы проиграли со счетом 1:2, а матч в Санкт-Петербурге закончился ничьей — 1:1.

Матч в Минске стал дебютом в еврокубках наставника «Зенита» Сергея Семака.