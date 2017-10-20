"Зенит" одержал третью победу в трех матчах группового этапа Лиги Европы

У хозяев хет-триком отметился аргентинец Эмилиано Ригони (1', 68', 75'). За две минуты до конца основного времени скандинавы забили гол престижа в исполнении Андре Хелланда (88').
Ригони с пятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Всего в трех турах Лиги Европы питерцы забили 11 мячей и набрали максимально возможное количество очков — девять. "Зенит" лидирует в группе L, опережая на три балла испанский "Реал Сосьедад", который в третьем туре разгромил македонский "Вардар" со счетом 6:0.
Помимо "Зенита", после трех туров Лиги Европы продолжают идти без потерь также "Арсенал", "Стяуа" и "Лацио", а "Вардар" и "Кельн" из всех 48 участников группового этапа все еще не набрали ни одного очка.
В следующем туре 2 ноября подопечные Роберто Манчини вновь встретятся с "Русенборгом", но уже в Норвегии.
Другой российский участник еврокубка — московский "Локомотив" — в гостевом матче третьего тура в Тирасполе сыграл вничью с молдавским "Шерифом" — 1:1. В составе железнодорожников отличился полузащитник Антон Миранчук (17'), для которого этот мяч стал первым в составе клуба. Восстановил паритет Зиги Бадибанга (31'). Чтобы засчитать его гол, судье пришлось прибегнуть к системе определения взятия ворот.
В целом хозяева создали больше опасных моментов, и "Локомотив" должен быть доволен ничьей. Главным героем матча стал вратарь Гильерме, спасший железнодорожников от неприятностей в ряде эпизодов.
После трех туров группового раунда "Локомотив" занимает первое место в группе F, набрав пять очков. "Шериф" делит второе место с датским "Копенгагеном", оба клуба набрали по три балла. Через две недели в Москве команда Юрия Семина вновь встретится с молдаванами.
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