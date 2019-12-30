Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года.
Причиной послужили обвинения в нарушении антидопинговых правил семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Шляхтин впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена Юлия Тарасенко. Внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА состоится лишь 28 февраля.
В открытом письме, размещенном на странице Ласицкене в Instagram, отмечается, президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства на конец января. Тогда у атлетов сохранялись бы шансы на международный зимний сезон.
"Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля, про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики", - отмечается в письме.
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Руководству ВФЛА Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез. Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики! 2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда? 3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность? Продолжение в первом комментарии ⬇️ или в карусели ⬆️
Спортсмены также поинтересовались, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлен. Камнем преткновения остается дорожная карта, которую Минспорта РФ поручило ВФЛА до 3 декабря разработать и утвердить во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. Причем версия карты от РУСАДА давно существует.
Еще одним пунктом открытого письма стал ответ, связанный с обвинениями ВФЛА касательно "дела Лысенко". Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Позднее выяснилось, что вместо ответа ВФЛА попросила отсрочку до 2 января.
"Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу, и всех нас сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?" - говорится в череде вопросов к ВФЛА, ответов на которые с нетерпением ждут атлеты.
"Зачем вы нас обманули?" - ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА (1)
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