Южная Корея перед Олимпиадой запретила въезд 36 тысячам иностранцев

Депутат Национального собрания Южной Кореи Кан Кос Хо рассказал журналистам, что представители Национальной разведывательной службы доложили о принятии этой меры парламентариям. По его словам, список нежелательных лиц был составлен в сотрудничестве с зарубежными разведывательными службами.

Medipen напоминает, что 29 января для обеспечения антитериррористической безопасности в Пхенчане начала работу штаб-квартира, в которой анализируются данные 17 разведывательных служб. По оценкам спецслужб, наибольшая опасность может исходить со стороны ИГ. Не исключены также попытки нападения со стороны других международных террористических организаций. Особый режим безопасности задействован для 18 объектов, включая стадионы.

В Национальной разведывательной службе сообщили об установке в аэропортах и рядом с ними высокотехнологичного оборудования, способного выявлять и блокировать угрозы. А для обеспечения безопасности на крупных железнодорожных узлах решено задействовать добровольцев из числа отставных военных и полицейских.

Как напоминает ТАСС, по состоянию на 3 февраля Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане реализовал около 75% билетов на соревнования. При этом ранее сообщалось, что на Паралимпийские игры — 2018 продано 83,2% билетов.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.