"Ювентус" впервые за 88 лет одержал семь побед подряд на старте сезона

Матч шестого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Болоньей» завершился домашней победой туринского клуба со счетом 2:0. Оба гола в этой встрече были забиты уже к 16-й минуте — отличились аргентинский нападающий хозяев Пауло Дибала и французский полузащитник команды Блез Матюиди.

«Ювентус» впервые за 88 лет одержал семь побед подряд со старта сезона. Ранее туринцы победили в чемпионате Италии «Кьево» (3:2), «Лацио» (2:0), «Парму» (2:1), «Сассуоло» (2:1) и «Фрозиноне» (2:0), а также выиграли у «Валенсии» (2:0) в Лиге чемпионов. В 1930 году «Ювентус», начав сезон с семи побед подряд, стал чемпионом Италии.

Также «Ювентус» стал первым клубом Серии А, одержавшим 1000 домашних побед. Среди команд пяти ведущих чемпионатов Европы туринцы занимают по этому показателю восьмое место. Лидирует «Ливерпуль» (1230 домашних побед), на втором месте — «Эвертон» (1224), на третьем — «Арсенал» (1187), на четвертом — «Манчестер Юнайтед» (1122), на пятом — «Астон Вилла» (1106), на шестом — «Реал» (1078), на седьмом — «Барселона» (1067).

«Ювентус» набрал 18 очков, упрочив лидерство в таблице чемпионата Италии. На втором месте после шести туров идет «Наполи» (15 баллов), третий — римский «Лацио» (12). В седьмом туре «Ювентус» на своем поле примет «Наполи». Игра состоится в субботу, 29 сентября.