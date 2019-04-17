"Ювентус" с Роналду вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов

Единственный гол за "Ювентус" забил Криштиану Роналду. В составе нидерландской команды отличились Донни ван ден Бек и Маттейс де Лигт.
В другом матче 16 апреля "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 и также вышла в полуфинал (первый матч закончился победой каталонцев со счетом 1:0)
Криштиану Роналду выиграл три предыдущие Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус".
В 1/8 финала нынешнего розыгрыша "Аякс" выбил из турнира "Реал". Амстердамская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые c 1997 года. Ее соперником станет победитель пары "Манчестер Сити — Тоттенхэм", которые играют вечером 17 апреля. В первом матче "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 1:0.
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