"Ювентус" с Роналду вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов туринский "Ювентус" уступил дома амстердамскому "Аяксу" со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Первый матч команд закончился ничьей 1:1.
UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalis: "Ajax" - "Juventus"
© AP / Scanpix

Единственный гол за "Ювентус" забил Криштиану Роналду. В составе нидерландской команды отличились Донни ван ден Бек и Маттейс де Лигт.

В другом матче 16 апреля "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 и также вышла в полуфинал (первый матч закончился победой каталонцев со счетом 1:0)

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Криштиану Роналду выиграл три предыдущие Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус".

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша "Аякс" выбил из турнира "Реал". Амстердамская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые c 1997 года. Ее соперником станет победитель пары "Манчестер Сити — Тоттенхэм", которые играют вечером 17 апреля. В первом матче "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 1:0.

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