"Ювентус" с Роналду вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов

Единственный гол за "Ювентус" забил Криштиану Роналду. В составе нидерландской команды отличились Донни ван ден Бек и Маттейс де Лигт.

В другом матче 16 апреля "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 и также вышла в полуфинал (первый матч закончился победой каталонцев со счетом 1:0)

Криштиану Роналду выиграл три предыдущие Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус".

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша "Аякс" выбил из турнира "Реал". Амстердамская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые c 1997 года. Ее соперником станет победитель пары "Манчестер Сити — Тоттенхэм", которые играют вечером 17 апреля. В первом матче "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 1:0.