"Ювентус" отказывается лететь в США из-за угрозы ареста Криштиану Роналду

Туринский футбольный клуб "Ювентус" ближайшим летом не примет участия в традиционном заокеанском предсезонном турнире Международный кубок чемпионов из-за угрозы ареста своей главной звезды Криштиану Роналду на территории США.
Turino Juventus futbolininkai
© AFP / Scanpix

Как сообщает The New York Times, туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports.

Однако к следующему сезону "Ювентус" будет готовиться в Китае и Сингапуре, где проведет контрольные матчи с английскими командами "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".


Это полностью исключит риск задержания португальца властями США в рамках расследования по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

Минувшей осенью американка заявила, что футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. После инцидента девушка подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание она 375 тысяч долларов. Однако в 2018-м Майорга нарушила договор и подробно обо всем рассказала, вынудив местную полицию возобновить дело.

По данным СМИ, жертва потребовала от португальца новую компенсацию за пережитые страдания в размере 200 тысяч долларов. Сам Роналду не отрицает связи с Майоргой, но категорически отклоняет обвинения в изнасиловании. Однако этот скандал серьезно насторожил многочисленных спонсоров футболиста.

NEWSru.com
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