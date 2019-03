"Ювентус" отказывается лететь в США из-за угрозы ареста Криштиану Роналду

Как сообщает The New York Times, туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports.

Однако к следующему сезону "Ювентус" будет готовиться в Китае и Сингапуре, где проведет контрольные матчи с английскими командами "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Ronaldo and Juventus will head to Asia this summer instead of touring the US, where the star striker is the subject of a rape investigation. https://t.co/qN4maDQyPk