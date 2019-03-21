"Ювентус" отказывается лететь в США из-за угрозы ареста Криштиану Роналду

Как сообщает The New York Times, туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports.
Однако к следующему сезону "Ювентус" будет готовиться в Китае и Сингапуре, где проведет контрольные матчи с английскими командами "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Ronaldo and Juventus will head to Asia this summer instead of touring the US, where the star striker is the subject of a rape investigation. https://t.co/qN4maDQyPk— NYT Sports (@NYTSports) 20 марта 2019 г.
Это полностью исключит риск задержания португальца властями США в рамках расследования по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги.
Минувшей осенью американка заявила, что футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. После инцидента девушка подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание она 375 тысяч долларов. Однако в 2018-м Майорга нарушила договор и подробно обо всем рассказала, вынудив местную полицию возобновить дело.
По данным СМИ, жертва потребовала от португальца новую компенсацию за пережитые страдания в размере 200 тысяч долларов. Сам Роналду не отрицает связи с Майоргой, но категорически отклоняет обвинения в изнасиловании. Однако этот скандал серьезно насторожил многочисленных спонсоров футболиста.
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