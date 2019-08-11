Юный фанат "Ливерпуля" сильно разбил нос, преследуя Мохамеда Салаха (ФОТО)

Юный Луис Фаулер увидел Салаха за рулем его автомобиля возле базы "Ливерпуля" и побежал вслед за машиной, пытаясь привлечь внимание форварда. В итоге мальчик врезался в фонарный столб и сильно повредил нос.

Футболист, заметив Луиса и его брата Айзека, вышел из машины, чтобы удостовериться, что с пострадавшим все в порядке.

"Мы звонили в скорую, а Мо подъехал и спросил, в порядке ли мальчики. Ребята закричали от восторга. Мо извинился, он выглядел взволнованным и помог парням почувствовать себя лучше", - рассказал Sky News отчим Луиса Джо Купер.

Салах сфотографировался с мальчиками перед тем, как Луиса отвезли на прием к врачу с подозрением на перелом носа.