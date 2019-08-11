Юный Луис Фаулер увидел Салаха за рулем его автомобиля возле базы "Ливерпуля" и побежал вслед за машиной, пытаясь привлечь внимание форварда. В итоге мальчик врезался в фонарный столб и сильно повредил нос.
Футболист, заметив Луиса и его брата Айзека, вышел из машины, чтобы удостовериться, что с пострадавшим все в порядке.
"Мы звонили в скорую, а Мо подъехал и спросил, в порядке ли мальчики. Ребята закричали от восторга. Мо извинился, он выглядел взволнованным и помог парням почувствовать себя лучше", - рассказал Sky News отчим Луиса Джо Купер.
Салах сфотографировался с мальчиками перед тем, как Луиса отвезли на прием к врачу с подозрением на перелом носа.
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Louis Fowler ran into a lamp post and fell to the ground breaking his nose as he and his brother ran to keep up with Mo Salah’s car. Salah spotted that his young fan had got into difficulty, so turned back to check Louis was okay and then posed for photos. Such a great guy 👏
Юный фанат "Ливерпуля" сильно разбил нос, преследуя Мохамеда Салаха (ФОТО)
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