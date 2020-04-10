"Я не думаю, что кто-то сможет сказать, удастся ли установить контроль над пандемией до июля следующего года или нет, - цитирует Муто РИА "Новости". - Мы, конечно, не в состоянии дать вам четкий ответ. Мы приняли решение отложить Игры на один год. Таким образом, это означает, что все, что мы можем сделать - это усердно работать над подготовкой к Играм".
Ранее МОК и оргкомитет Игр в Токио объявили, что из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить коронавирус. Нужно объединить все свои технологии и мудрость, чтобы усердно работать для разработки методов лечения, лекарства и вакцины", - добавил Муто.
Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке и еще пяти префектурах до 6 мая. Местные СМИ опасаются, что срок может быть продлен, а география действия режима - расширена.
МОК долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов.
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