За сезон чех заработает миллион долларов. Еще миллион он может получить в виде бонусов за результативную игру. Сделка официально не подтверждена, но все, похоже, обговорено.
"Калгари" проявлял ко мне интерес с самого начала. Никто не предложил бы мне больше денег в таком возрасте. В 45 не так уж плохо быть самым малооплачиваемым игроком в команде. Это почти на сто процентов мой последний сезон в НХЛ. Постараюсь приехать в Калгари как можно скорее, но в первом матче с "Эдмонтоном" точно не сыграю", — цитирует Ягра Daily Blesk.
"Калгари" — уже девятый клуб НХЛ в карьере Ягра. В прошлом сезоне он выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Чешский форвард — двукратный обладатель Кубка Стэнли и второй бомбардир в истории НХЛ, на его счету 1914 (765+1149) очков. Впереди лишь великий Уэйн Грецки, в активе которого 2857 очков.
В грядущем сезоне Ягр может побить рекорд Горди Хоу по количеству сыгранных в НХЛ матчей. Канадский нападающий провел 1767 игр в сильнейшей лиге мира. Ягр — на 56 меньше.
Ранее заинтересованность в переходе Ягра проявлял нижнекамский "Нефтехимик". Чех рассматривал КХЛ как запасной вариант и не скрывал этого. Российская лига открывала перед ним возможность сыграть на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября.
Слуцкий признан тренером недели в Английской футбольной лиге
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий,...
Ягр продолжит выступать в НХЛ: чех согласовал однолетний контракт
Звездный чешский форвард Яромир Ягр все-таки нашел...
Во время футбольного матча во Франции обрушилась трибуна со зрителями
Матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между...
Гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал...
Российских штангистов отстранили от чемпионата мира за допинг (7)
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)...
TOP новостей
Калькулятор: когда вы можете выйти на пенсию и какой она будет (16)
Если в Литве снова не изменят законы, то в ближайшие...
Объявлено начало отопительного сезона в Литве (9)
Крупные города Литвы на этой неделе намерены начать...
"Казнить нельзя": за Департамент миграции вступились (1)
После того, как министр внутренних дел Литвы Эймутис...
Еще один показатель: если бы не Вильнюс, ситуация была бы трагической (53)
По новейшим данным о количестве первоклассников в...
Правительство передумало: "потолка" на взносы в "Содру" не будет (3)
2 октября был зарегистрирован проект бюджета...