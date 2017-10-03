Ягр продолжит выступать в НХЛ: чех согласовал однолетний контракт

Звездный чешский форвард Яромир Ягр все-таки нашел вариант в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В грядущем сезоне олимпийский чемпион Нагано будет защищать цвета "Калгари". Стороны согласовали однолетний контракт.
Jaromiras Jagras
© AP / Scanpix

За сезон чех заработает миллион долларов. Еще миллион он может получить в виде бонусов за результативную игру. Сделка официально не подтверждена, но все, похоже, обговорено.

"Калгари" проявлял ко мне интерес с самого начала. Никто не предложил бы мне больше денег в таком возрасте. В 45 не так уж плохо быть самым малооплачиваемым игроком в команде. Это почти на сто процентов мой последний сезон в НХЛ. Постараюсь приехать в Калгари как можно скорее, но в первом матче с "Эдмонтоном" точно не сыграю", — цитирует Ягра Daily Blesk.

"Калгари" — уже девятый клуб НХЛ в карьере Ягра. В прошлом сезоне он выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Чешский форвард — двукратный обладатель Кубка Стэнли и второй бомбардир в истории НХЛ, на его счету 1914 (765+1149) очков. Впереди лишь великий Уэйн Грецки, в активе которого 2857 очков.

В грядущем сезоне Ягр может побить рекорд Горди Хоу по количеству сыгранных в НХЛ матчей. Канадский нападающий провел 1767 игр в сильнейшей лиге мира. Ягр — на 56 меньше.

Ранее заинтересованность в переходе Ягра проявлял нижнекамский "Нефтехимик". Чех рассматривал КХЛ как запасной вариант и не скрывал этого. Российская лига открывала перед ним возможность сыграть на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября.

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