"Я становлюсь еще мокрее и мокрее": журналиста "Матч ТВ" облили водой в прямом эфире

Несмотря на попытку говорить максимально быстро, до столкновения со струей воды Евневич успел назвать только одну фамилию игрока. Он хотел продолжить репортаж, но поливальная машина вернулась.







В интервью Sports.ru Евневич объяснил, что сначала хотел выйти в эфир с другой точки поля, но там ему на лицо падала тень, чем портила кадр. Поливальные машины же, по его словам, не должны были появиться так рано — до начала матча оставалось еще около часа.

"Когда ты в стрессовой ситуации — болтай. Вот и болтал <…> Комментаторы сказали, что переименуют меня в „Мокренько-мокренько“. А я даже не думал, что говорю, что происходит. Я видел, как ребята в похожие моменты паниковали, убегали из кадра. А я думал: ну ладно, поливает тебя — болтай. Смысл прятаться и уходить?"