Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич вышел в прямой эфир перед футбольным матчем ЦСКА-"Ахмат". Он начал зачитывать составы команд, но его довольно бесцеремонно прервала поливальная машина.
Maskvos stadionas "Lužniki"
© Sputnik / Scanpix

Несмотря на попытку говорить максимально быстро, до столкновения со струей воды Евневич успел назвать только одну фамилию игрока. Он хотел продолжить репортаж, но поливальная машина вернулась.

Статьи по теме:
Зидан признался, что у него закипает кровь, когда "Реал" упускает победы
Национальный стадион в Вильнюсе будут строить без средств помощи ЕС  (18)



В интервью Sports.ru Евневич объяснил, что сначала хотел выйти в эфир с другой точки поля, но там ему на лицо падала тень, чем портила кадр. Поливальные машины же, по его словам, не должны были появиться так рано — до начала матча оставалось еще около часа.

"Когда ты в стрессовой ситуации — болтай. Вот и болтал <…> Комментаторы сказали, что переименуют меня в „Мокренько-мокренько“. А я даже не думал, что говорю, что происходит. Я видел, как ребята в похожие моменты паниковали, убегали из кадра. А я думал: ну ладно, поливает тебя — болтай. Смысл прятаться и уходить?"

Медуза
Статьи по теме:

Василий Уткин объяснил российским болельщикам, что их могут избить в любой момент (6)

Известный журналист и футбольный комментатор Василий...

Мэр: правительство Литвы не отказывается от поддержки проекта национального стадиона (5)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что услышал из...

Суд: власти Вильнюса могут подписать договор о строительстве Национального стадиона (8)

Власти Вильнюса могут подписать договор о...

Спорт в мире

"Я становлюсь еще мокрее и мокрее": журналиста "Матч ТВ" облили водой в прямом эфире

Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич вышел в прямой...

Зидан признался, что у него закипает кровь, когда "Реал" упускает победы

В матче второго тура чемпионата Испании по футболу...

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот ушел из клуба

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с защитником...

Моуринью не сдержал слез во время интервью

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не смог...

В "Интере" недовольны весом самого дорогого футболиста в истории клуба

Миланский "Интер" недоволен избыточным весом форварда...

TOP новостей

Инфографика. Сколько жителей в столице Литвы (1)

По данным Департамента статистики Литвы , в Вильнюсе...

Самые большие зарплаты в июле: в одной компании средняя зарплата составила почти 50 000 евро (7)

По новейшим данным Фонда социального страхования...

После информации о депутате Розовой консерваторы просят о расследовании влияния РФ в Литве

Консерваторы, входящие в Комитет по национальной...

Самые влиятельные в Литве 2019: в первой тройке общественных деятелей новое лицо (37)

Историк, священник и политолог – люди этих профессий,...

Ванагайте в открытом письме просит МИД Литвы прекратить тайную слежку (6)

Писатель Рута Ванагайте с открытым письмом...