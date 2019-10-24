"Я никогда не нравился пожилым теткам". Уткин и Канделаки снова конфликтуют

"Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: "Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить "Матч ТВ"?" Я работаю на своем канале. Мой канал зарабатывает на рекламе, у него растет база подписчиков, у меня хорошие комментарии от них — ну, в целом более или менее. И мало того, мой канал еще и показывает английскую Премьер-лигу. Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то "Матч ТВ"? Который глубоко убыточен, который ругают зрители, у которого подписчиков на "Матч Премьер" гораздо меньше, чем у меня здесь на YouTube, и в придачу он еще и не показывает английский футбол.

Но самый главный вопрос: а почему, собственно, вместо? Дело в том, что "Матч ТВ" в чем совершил революцию, так это в том, что наполнил новым смыслом выражение "генеральный продюсер". Обязанности генерального продюсера на "Матче" несколько меньше, чем обязанности уборщицы. Уборщице тоже нужно ничего не трогать, но она еще должна убрать за другими. А генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но еще и не обязан ни за кем убирать. Поэтому слово "вместо" тут совершенно не уместно.

Мало того, Тине кажется, что у меня масса свободного времени. Что ж, действительно, пожилые тетеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала. Это вообще мой бич — я никогда не нравился пожилым теткам. Девушкам нравился, совсем пожилым женщинам нравлюсь тоже — эффект бабушки и внука. А вот теткам — нет. Надеюсь, вы меня научите, как привлечь их внимание», — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.