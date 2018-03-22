"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры", — цитирует Тэйлора ТАСС.

Ранее появилась информация, что несоответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу с 1 апреля 2018 года может помешать стране претендовать на проведение международных соревнований на своей территории.

Согласно изменениям кодекса, утвержденным в ноябре прошлого года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA.

"Мы будем настаивать на том, чтобы федерации не проводили крупные соревнования в странах, которые не выполняют требования WADA по соответствию. Новые правила ничего не изменят в этом смысле", — подтвердил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA с ноября 2015 года, и с тех пор санкции неоднократно продлевались. Главным условием реабилитации агентства является раскаяние властей РФ в существовании государственной допинговой программы в период проведения Олимпиады в Сочи и признание результатов расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена. Правительство страны эти обвинения категорически отрицает.

"Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно в том числе изменение культуры восприятия вопроса борьбы с допингом во всей стране. WADA четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями", — заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келер.

Вторым пунктом в дорожной карте по восстановлению РУСАДА, который на данный момент не выполнен российской стороной, является предоставление доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным делом в отношении информатора Григория Родченкова.

Вопрос восстановления РУСАДА в правах в очередной раз будет обсуждаться 17 мая на совете учредителей WADA в Монреале.