"Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более 100 дел по итогам первой волны проверки", - цитирует Риди ТАСС.

Приоритетные дела будут расследованы к концу 2019 года. Сейчас WADA оформляет доказательства для надзорных органов. Документы будут направлены международным спортивным федерациям, в полномочия которых входит наложение санкций. Если же эти федерации не примут меры, которые WADA сочтет удовлетворительными, агентство имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Доказательства наличия допинга в пробах российских спортсменов были получены на основе данных из Московской антидопинговой лаборатории. Доступ к этой информации был одним из условий восстановления российского антидопингового агентства в правах. Речь идет о тестах спортсменов вплоть до 2015 года.

Как отмечает "Радио Сводода", российские власти несколько лет не давали их перепроверять. Но в январе этого года WADA в обмен на восстановление прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) получило доступ к базе данных проверок российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. А вскоре был опубликован доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте (I часть доклада, II часть доклада). В докладе говорилось о существовании в РФ институционализированной системы манипуляций с допинг-пробами, в которую было вовлечено около тысячи спортсменов.

МОК для расследования в отношении России создал две комиссии: дисциплинарную во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая занималась перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссию Самуэля Шмида, которая проверяла достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Расследование привело к тому, что все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до Олимпийских игр в Рио. Паралимпийская сборная также в полном составе пропустила главный старт четырехлетия.

Позднее WADA также изъяла более двух тысяч проб, взятых у российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Часть данных - более 110 тысяч файлов - 18 июня была передана Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Их проверка является условием восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В РУСАДА спокойны: там "не видят драмы" и считают, что санкций ждать не стоит

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) спокойно отреагировали на сообщение WADA о новых фактах нарушений допинговых правил. Как заявила РБК заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, в российском агентстве в этом "не видят драмы". По ее словам, Россию вряд ли ожидают санкции.

"Если будут основания, дела передаются в международные федерации, и они дальше придерживаются стандартной процедуры. Пройдут слушания, будут вынесены санкции, и национальной федерации нужно будет применить эти санкции по отношению к тому или иному спортсмену. Далее у спортсменов будет возможность подать апелляцию, если они не согласны с решением", - объяснила она.

Но даже если дела действительно будут возбуждены, Россию вряд ли ожидают массовые санкции вплоть до запрета участвовать в международных соревнованиях, считает Пахноцкая.

"Я не думаю, что такое возможно. Коллеги из WADA не раз заявляли, что никакой коллективной ответственности не будет и каждый спортсмен будет нести ответственность за конкретное нарушение", - отметила представитель РУСАДА.

Глава МОК: дела российских атлетов надо рассмотреть как можно быстрее

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые будут открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории, будут рассмотрены как можно быстрее.

Как заявил он на пресс-конференции после окончания сессии МОК в Лозанне, "необходимо закрыть этот вопрос как можно быстрее".

"Никто не хочет иметь ситуацию, при которой непонятно, использовал спортсмен допинг или нет. Думаю, международные федерации должны быть удовлетворены тем, что WADA предоставит им итоги внутренних расследований, так что им не придется начинать ковыряться в этих делах", - подчеркнул Бах.