Вслед за Роналду из "Реала" в "Ювентус" может перейти Марсело

Отмечается, что в этом трансфере заинтересован Криштиану Роналду, ранее поменявший Испанию на Италию. Правда, переход Марсело, скорее всего, состоится лишь летом 2019 года. Сумма отступных составит €45–50 миллионов.

30-летний Марсело выступает за "Реал" с 2006 года. За это время он провёл 453 матча, где забил 33 гола.