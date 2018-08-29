Вслед за Роналду из "Реала" в "Ювентус" может перейти Марсело

Как сообщает итальянская газета Tuttosport, защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело может стать игроком туринского "Ювентуса".
Марсело
© РИА Новости

Отмечается, что в этом трансфере заинтересован Криштиану Роналду, ранее поменявший Испанию на Италию. Правда, переход Марсело, скорее всего, состоится лишь летом 2019 года. Сумма отступных составит €45–50 миллионов.

30-летний Марсело выступает за "Реал" с 2006 года. За это время он провёл 453 матча, где забил 33 гола.

Life.ru
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