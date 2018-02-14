Голландская конькобежка Йорин Тер Морс завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров с новым олимпийским рекордом — 1 минута 13,56 секунды. Тер Морс в третий раз стала олимпийской чемпионкой: четыре года назад в Cочи она взяла золото в командной гонке и на 1500 м. Усилиями конькобежцев на ОИ-2018 голландцы собрали уже 5 золотых наград.

В сноуборде в дисциплине хаф-пайп лучшим был американец Шон Уайт — он стал трехкратным олимрийским чемпионом. В лыжном двоеборье немец Эрик Френцель защитил свой олимпийский титул Сочи-2014. Это же удалось и в санном спорте немецкому экипажу Тобиас Вендль — Тобиас Арльт.

Из-за сильного ветра в пятый день Олимпиады были перенесены на более поздний срок соревнования по биатлону (женская гонка на 15 км) и горные лыжи (слалом у женщин).

После пяти дней Игр в неофициальном командном зачете на первое место по золотым (7) и общему количеству медалей (12) вышла Германия. В топ-5 также Нидерланды, США, Норвегия и Канада. У атлетов из России осталось 5 наград.

Олимпиада-2018. 14 февраля

Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп

1. Шон Уайт (США)

2. Аюму Хирано (Япония)

3. Скотти Джеймс (Австралия)

Лыжное двоеборье. Мужчины

1. Эрик Френцель (Германия)

2. Акито Ватабе (Япония)

3. Лукас Клапфер (Австрия)

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Йориен Тер Морс (Нидерланды)

2. Нао Кодаира (Япония)

3. Михо Такаги (Япония)

Санный спорт. Мужчины. Двойки

1. Тобиас Вендль — Тобиас Арльт (Германия)

2. Петер Пенц — Георг Фишлер (Австрия)

3. Тони Эггерт — Саша Бенекен (Германия)

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Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Германия — 7-2-3 (12)

2. Нидерланды — 5-4-2 (11)

3. США — 4-1-2 (7)

4. Норвегия — 3-5-3 (11)

5. Канада — 3-4-3 (10)

6. Франция — 2-1-2 (5)

7. Австрия — 2-1-1 (4)

8. Швеция — 2-1-0 (3)

9. Италия — 1-1-1 (3)

10. Южная Корея — 1-0-1 (2)

11. Япония — 0-4-3 (7)

12. Россия — 0-1-4 (5)

13-14. Чехия — 0-1-1 (2)

13-14. Австралия — 0-1-1 (2)

15-17. Китай — 0-1-0 (1)

15-17. Словакия — 0-1-0 (1)

15-17. Швейцария — 0-1-0 (1)

18. Финляндия — 0-0-2 (2)

19. Казахстан — 0-0-1 (1)