Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в гигантском слаломе. Это уже второе золото для 28-летнего спортсмена на Играх в Пхенчхане. Ранее он выиграл соревнования в суперкомбинации (скоростной спуск + специальный слалом).

Серебряным призером в гигантском слаломе стал норвежец Хенрик Кристофферсен. Бронзу завоевал француз Алексис Пинтуро.

Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +1,27 сек

3. Алексис Пинтуро (Франция) +1,31…

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Норвежские лыжники стали победителями мужской эстафеты 4х10 км. Серебряную медаль завоевали олимпийские атлеты из России, бронзовую — французы. Российские лыжники по ходу второго этапа лидировали с отрывом от конкурентов в 40 секунд, а перед заключительным уже отставали на 16 секунд от норвежцев.

Лыжи. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. Норвегия (Тонсет, Сундбю, Крюгер, Клэбо) — 1:33.04,0

2. Россия (Ларьков, Большунов, Червоткин, Спицов) +9,4 сек

3. Франция (Гайяр, Манифика, Париссе, Бэкшнайдер) +36,9

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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на 15 км. Он допустил два промаха на четырех огневых рубежах и в финишном створе на мгновения опередил немца Симона Шемппа, не закрывшего всего одну мишень при стрельбе. Чемпион был определен лишь с помощью фотофиниша. Бронзовую медаль завоевал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен.

Для Фуркада эта олимпийская медаль стала уже четвертой в карьере. Ранее в Пхенчхане он выиграл гонку преследования, а на Олимпиаде-2014 в Сочи первенствовал в индивидуальной гонке и все в той же гонке преследования.

Биатлон. Мужчины. Масс-старт (15 км)

1. Мартен Фуркад (Франция) — 33.47,3 (1+0+0+1)

2. Симон Шемпп (Германия) + 00,0 (0+0+0+1)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +11,2 (1+0+1+0)…

28. Андрей Расторгуев (Латвия) +5.00,1 (0+1+0+2)

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Украиский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике. Это первая медаль Украины на Олимпийских играх в Пхенчхане. Вторую сумму баллов набрал китаец Цзя Цзунян. Третий результат показал представитель команды олимпийских атлетов из России Илья Буров.

Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика

1. Александр Абраменко (Украина) — 128,51

2. Цзя Цзунян (Китай) — 128,05

3. Илья Буров (Россия) — 122,17

Мех тем норвежский фристайлист Эйстейн Бротен завоевал золото в слоупстайле. Для Геппера это уже вторая олимпийская медаль в карьере. В 2014 году он получил бронзу. Серебро досталось американцу Нику Гэпперу, ставшему третьим на Играх в Сочи. Бронза досталась канаскому спортсмену Алексу Болье-Маршану.

Фристайл. Мужчины. Слоупстайл

1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95,00

2. Николас Гэппер (США) — 93,60

3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40

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Наконец, японская конькобежка Нао Кодайра выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров с новым олимпийским рекордом. Серебряную медаль завоевала представительница Южной Кореи Ли Сан Хва. Бронзу получила чешская спортсменка чешка Каролина Эрбанова.

Коньки. Женщины. 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) - 36,94 (OR)

2. Ли Сан Хва (Южная Корея) — 37,33

3. Каролина Эрбанова (Чехия) — 37,34

Норвегия возглавила медальный зачет благодаря двум золотым медалям, завоеванным в лыжной эстафете и слоупстайле. У Норвегии 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. На втором месте расположилась Германия (9-5-4), на третьем — Нидерланды (6-5-2). Команда олимпийских атлетов России занимает 20-е место (0-3-8).

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего) на 18 февраля

1. Норвегия — 9-9-8 (26)

2. Германия — 9-5-4 (18)

3. Нидерланды — 6-5-2 (13)

4. Канада — 5-5-6 (16)

5. США — 5-3-2 (10)

6. Швеция — 4-3-0 (7)

7. Австрия — 4-2-4 (10)

8. Франция — 4-2-2 (10)

9. Южная Корея — 3-1-2 (6)

10. Япония — 2-5-3 (10)

11. Швейцария — 2-4-1 (7)

12. Италия — 2-1-3 (6)

13. Чехия — 1-2-3 (6)

14. Словакия — 1-2-0 (3)

15. Беларусь — 1-1-0 (2)

16. Великобритания — 1-0-3 (4)

17-18. Польша — 1-0-0 (1)

17-18. Украина — 1-0-0 (1)

19. Китай — 0-5-1 (6)

20. Россия — 0-3-8 (11)

21. Австралия — 0-2-1 (3)

22. Словения — 0-1-0 (1)

23. Финляндия — 0-0-3 (3)

24. Испания — 0-0-2 (2)

25-26. Казахстан — 0-0-1 (1)

25-26. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)