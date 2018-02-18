Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в гигантском слаломе. Это уже второе золото для 28-летнего спортсмена на Играх в Пхенчхане. Ранее он выиграл соревнования в суперкомбинации (скоростной спуск + специальный слалом).
Серебряным призером в гигантском слаломе стал норвежец Хенрик Кристофферсен. Бронзу завоевал француз Алексис Пинтуро.
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +1,27 сек
3. Алексис Пинтуро (Франция) +1,31…
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Норвежские лыжники стали победителями мужской эстафеты 4х10 км. Серебряную медаль завоевали олимпийские атлеты из России, бронзовую — французы. Российские лыжники по ходу второго этапа лидировали с отрывом от конкурентов в 40 секунд, а перед заключительным уже отставали на 16 секунд от норвежцев.
Лыжи. Мужчины. Эстафета 4х10 км
1. Норвегия (Тонсет, Сундбю, Крюгер, Клэбо) — 1:33.04,0
2. Россия (Ларьков, Большунов, Червоткин, Спицов) +9,4 сек
3. Франция (Гайяр, Манифика, Париссе, Бэкшнайдер) +36,9
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на 15 км. Он допустил два промаха на четырех огневых рубежах и в финишном створе на мгновения опередил немца Симона Шемппа, не закрывшего всего одну мишень при стрельбе. Чемпион был определен лишь с помощью фотофиниша. Бронзовую медаль завоевал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен.
Для Фуркада эта олимпийская медаль стала уже четвертой в карьере. Ранее в Пхенчхане он выиграл гонку преследования, а на Олимпиаде-2014 в Сочи первенствовал в индивидуальной гонке и все в той же гонке преследования.
Биатлон. Мужчины. Масс-старт (15 км)
1. Мартен Фуркад (Франция) — 33.47,3 (1+0+0+1)
2. Симон Шемпп (Германия) + 00,0 (0+0+0+1)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +11,2 (1+0+1+0)…
28. Андрей Расторгуев (Латвия) +5.00,1 (0+1+0+2)
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Украиский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике. Это первая медаль Украины на Олимпийских играх в Пхенчхане. Вторую сумму баллов набрал китаец Цзя Цзунян. Третий результат показал представитель команды олимпийских атлетов из России Илья Буров.
Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
1. Александр Абраменко (Украина) — 128,51
2. Цзя Цзунян (Китай) — 128,05
3. Илья Буров (Россия) — 122,17
Мех тем норвежский фристайлист Эйстейн Бротен завоевал золото в слоупстайле. Для Геппера это уже вторая олимпийская медаль в карьере. В 2014 году он получил бронзу. Серебро досталось американцу Нику Гэпперу, ставшему третьим на Играх в Сочи. Бронза досталась канаскому спортсмену Алексу Болье-Маршану.
Фристайл. Мужчины. Слоупстайл
1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95,00
2. Николас Гэппер (США) — 93,60
3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40
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Наконец, японская конькобежка Нао Кодайра выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров с новым олимпийским рекордом. Серебряную медаль завоевала представительница Южной Кореи Ли Сан Хва. Бронзу получила чешская спортсменка чешка Каролина Эрбанова.
Коньки. Женщины. 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) - 36,94 (OR)
2. Ли Сан Хва (Южная Корея) — 37,33
3. Каролина Эрбанова (Чехия) — 37,34
Норвегия возглавила медальный зачет благодаря двум золотым медалям, завоеванным в лыжной эстафете и слоупстайле. У Норвегии 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. На втором месте расположилась Германия (9-5-4), на третьем — Нидерланды (6-5-2). Команда олимпийских атлетов России занимает 20-е место (0-3-8).
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего) на 18 февраля
1. Норвегия — 9-9-8 (26)
2. Германия — 9-5-4 (18)
3. Нидерланды — 6-5-2 (13)
4. Канада — 5-5-6 (16)
5. США — 5-3-2 (10)
6. Швеция — 4-3-0 (7)
7. Австрия — 4-2-4 (10)
8. Франция — 4-2-2 (10)
9. Южная Корея — 3-1-2 (6)
10. Япония — 2-5-3 (10)
11. Швейцария — 2-4-1 (7)
12. Италия — 2-1-3 (6)
13. Чехия — 1-2-3 (6)
14. Словакия — 1-2-0 (3)
15. Беларусь — 1-1-0 (2)
16. Великобритания — 1-0-3 (4)
17-18. Польша — 1-0-0 (1)
17-18. Украина — 1-0-0 (1)
19. Китай — 0-5-1 (6)
20. Россия — 0-3-8 (11)
21. Австралия — 0-2-1 (3)
22. Словения — 0-1-0 (1)
23. Финляндия — 0-0-3 (3)
24. Испания — 0-0-2 (2)
25-26. Казахстан — 0-0-1 (1)
25-26. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)
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