В шорт-треке золотые комплекты наград были вручены китайцу У Дацзину (обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров — 39,584 сек), голландке Сюзанне Схюлтинг (1000 м) и команде Венгрии в мужской эстафете. При этом китайский и венгерские шорт-трекисты принесли своим странам первые награды высшей пробы на Играх в Пхенчхане.

Латвийский шорт-трекист Роберт Звейниекс в своем четвертьфинале финишировал третьим, уступив путевки в полуфинал будущему чемпиону У Дацзину (вице-чемпион Сочи-2014)и южнокорейцу Хван Даэ Хену, который в итоге взял серебро. У Звейниекса — итоговое 11-е место.

В биатлоне в женской эстафете впервые в истории Олимпиад победила команда Беларуси. Лидер белорусской сборной Дарья Домрачева завоевала четвертое олимпийское золото в карьере (3 — в Сочи, 1 — в Пхенчхане) и стала самой титулованной биатлонисткой в истории Игр.

В сноуборде в дисциплине биг-эйр победила австрийка Анна Гассер, во фристайле в мужском хаф-пайпе — американец Дэвид Уайз, в лыжном двоеборье доминировала команда Германии. В горных лыжах мужской слалом у мужчин выиграл швед Андре Мирер, а суперкомбинацию у женщин — швейцарка Мишель Гисин.

Завершился хоккейный турнир среди женских сборных. В финале американки в серии послематчевых буллитов превзошли канадок (3:2) и стали чемпионками. В матче за бронзу финки обыграли россиянок (3:2).

Неофициальный медальный зачет после 13 дней Олимпиады по-прежнему возглавляет Норвегия (13 золотых). У Германии — тоже 13 золотых, но общее количество наград меньше (25 против 35). В топ-5 также Канада, США и Нидерланды. У Латвии — одна бронзовая медаль (27-е место) за третье место в соревнованиях на бобах-двойках.

"Олимпийская команда атлетов из России" расположилась на 21-м месте с 4 серебряными и 8 бронзовыми наградами. При этом у росиян официально отняли ранее выигранную одну медаль в керлинге.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по допинговому делу керлингиста Александра Крушельницкого. Россиянин признан виновным в нарушении антидопинговых правил (признал свою вину в употреблении мельдония) и вместе с партнершей Анастасией Брызгаловой лишен бронзовых медалей Олимпиады. Теперь дело будет рассматриваться Всемирной федерацией керлинга (WCF). Пока Крушельницкий временно отстранен от соревнований.

22 февраля, четверг

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Джейми Андерсон (США)

3. Зоуи Садовски Синнотт (Новая Зеландия)

Фристайл. Хаф-пайп. Мужчины

1. Дэвид Уайз (США)

2. Алекс Феррейра (США)

3. Нико Портеус (Новая Зеландия)

Хоккей. Женщины

1. США

2. Канада

3. Финляндия

Горные лыжи

Слалом. Мужчины

1. Андре Мирер (Швеция)

2. Рамон Зенхаузерн (Швейцария)

3. Михаэль Матт (Австрия)

Суперкомбинация. Женщины

1. Мишель Гисин (Швейцария)

2. Микаэла Шиффрин (США)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Лыжное двоеборье. Эстафета. Большой трамплин и 4х5 км

1. Германия

2. Норвегия

3. Австрия

Биатлон. Эстафета 4х6 км. Женщины

1. Беларусь

2. Швеция

3. Франция

Шорт-трек

500 м. Мужчины

1. У Дацзин (Китай)

2. Хван Даэ Хен (Южная Корея)

3. Лим Хе Чун (Южная Корея)

1000 м. Женщины

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

2. Ким Бутен (Канада)

3. Арианна Фонтана (Италия)

Эстафета на 5000 м. Мужчины

1. Венгрия

2. Китай

3. Канада

* * *

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего) на 15 февраля

1. Норвегия — 13-12-10 (35)

2. Германия — 13-7-5 (25)

3. Канада — 9-7-8 (24)

4. США — 8-7-6 (21)

5. Нидерланды — 7-6-4 (17)

6. Франция — 5-4-6 (15)

7. Швеция — 5-4-0 (9)

8. Австрия — 5-2-6 (13)

9. Южная Корея — 4-4-3 (11)

10. Швейцария — 3-6-2 (11)

11. Италия — 3-2-5 (10)

12. Япония — 2-5-3 (10)

13. Беларусь — 2-1-0 (3)

14. Китай — 1-6-2 (9)

15. Чехия — 1-2-3 (6)

16. Словакия — 1-2-0 (3)

17. Великобритания — 1-0-3 (4)

18. Польша — 1-0-1 (2)

19. Венгрия — 1-0-0 (1)

20. Украина — 1-0-0 (1)

21. ОАР (Россия) — 0-4-8 (12)

22. Австралия — 0-2-1 (3)

23. Словения — 0-1-0 (1)

24. Финляндия — 0-0-3 (3)

25. Испания — 0-0-2 (2)

25. Новая Зеландия — 0-0-2 (2)

27. Латвия — 0-0-1 (1)

27. Казахстан — 0-0-1 (1)

27. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)