В горных лыжах в скоростном спуске у женщин победила итальянка София Годжиа, во фристайле в мужском ски-кроссе — канадец Брэдли Леман (россиянин Сергей Ридзик замкнул тройку призеров), в соревнованиях на бобах-двойках у женщин — немки Мариама Джаманка и Лиза Баквитц, а в конькобежном спорте в командном спринте — японки и норвежцы.

Кроме того, лыжники соревновались в командном спринте. У женщин золото взяли американки, серебро — шведки, бронзу — норвежки, причем Марит Бьорген стала новой рекордсменкой зимних Олимпиад среди всех спортсменов — в ее активе теперь 14 медалей за карьеру. До Бьорген рекордом владел норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален. А у мужчин тройку призеров составили лыжники из Норвегии (у Клэбо — третье золото ОИ-2018), России и Франции.

Неофициальный медальный зачет по итогам 12 дней Олимпиады возглавляет Норвегия — 13 золотых медалей (всего 33 награды). На одно золото меньше — у Германии. У атлетов из России — 13 медалей, но нет золотых.

21 февраля, среда

Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск

1. София Годжиа (Италия)

2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)

3. Линдси Вонн (США)

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

1. Брэди Леман (Канада)

2. Марк Бишофбергер (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

Лыжные гонки

Женщины. Командный спринт

1. Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс (США)

2. Шарлотте Калла, Стина Нильссон (Швеция)

3. Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Мужчины. Командный спринт

1. Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Денис Спицов, Александр Большунов (Россия)

3. Морис Манифика, Ришар Жув (Франция)

Конькобежный спорт

Женщины. Командный спринт

1. Япония

2. Нидерланды

3. США

Мужчины. Командный спринт

1. Норвегия

2. Южная Корея

3. Нидерланды

Бобслей. Женщины

1. Мариама Джаманка — Лиза Баквитц (Германия)

2. Элана Мейерс Тейлор — Лорен Гиббс (США)

3. Кейлли Хамфрис — Филисия Джордж (Канада)

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Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего) на 21 февраля

1. Норвегия — 13-11-9 (33)

2. Германия — 12-7-5 (24)

3. Канада — 9-5-7 (21)

4. Нидерланды — 6-6-4 (16)

5. США — 6-4-6 (16)

6. Франция — 5-4-5 (14)

7. Швеция — 4-4-0 (8)

8. Южная Корея — 4-2-2 (8)

9. Австрия — 4-3-4 (11)

10. Япония — 2-5-3 (10)

11. Италия — 3-2-4 (9)

12. Швейцария — 2-5-1 (8)

13. Чехия — 1-2-3 (6)

14. Словакия — 1-2-0 (3)

15. Беларусь — 1-1-0 (2)

16. Великобритания — 1-0-3 (4)

17. Польша — 1-0-1 (2)

18. Украина — 1-0-0 (1)

19. Китай — 0-5-2 (7)

20. Россия — 0-4-9 (13)

21. Австралия — 0-2-1 (3)

22. Словения — 0-1-0 (1)

23. Финляндия — 0-0-3 (3)

24. Испания — 0-0-2 (2)

25-27. Латвия — 0-0-1 (1)

25-27. Казахстан — 0-0-1 (1)

25-27. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)