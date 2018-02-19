А золотые медали в соревнованиях на бобах-двойках достались сразу двум экипажам — немцу Франческо Фридриху и канадцу Джастину Криппсу. По сумме четырех попыток они показали абсолютно одинаковый результат. Пять сотых секунды им уступил Мелбардис.
На ОИ-2014 в Сочи у Мелбардиса было серебро в четверке и 4-е место в двойке. Решением МОК после дисквалификаций российских бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова пилот из Латвии должен получить золото (вместо серебра), а также бронзу.
В прыжках с трамплина командные соревнования выиграли норвежцы, серебро — у немцев, бронза — у поляков. А норвежский конькобежец Ховард Лорентсен взял золото на дистанции 500 метров. Он принес команде общую 27-ю медаль в Пхенчхане. Для Норвегии это рекорд по количеству олимпийских наград (по 26 медалей у норвежеы было на в Сочи-2014 и в Лиллехаммере-1994). Общий рекорд Олимпиады принадлежит команде США — 37 наград в Ванкувере-2010.
В неофициальном командном зачете Латвия делит 25-е место с Казахстаном и Лихтенштейном — по одной бронзе. У олимпийских атлетов из России — 11 медалей (0 золотых).
19 февраля
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
1. Ховард Лоренцен (Норвегия)
2. Чха Мин Гю (Южная Корея)
3. Гао Тинюй (Китай)
Бобслей. Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия)
1. Джастин Криппс — Александр Копач (Канада)
3. Оскар Мелбардис — Янис Стренга (Латвия)
Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды
1. Норвегия
2. Германия
3. Польша
* * *
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Норвегия — 11-9-8 (28)
2. Германия — 10-6-4 (20)
3. Канада — 6-5-6 (17)
4. Нидерланды — 6-5-2 (13)
5. США — 5-3-2 (9)
6. Швеция — 4-3-0 (7)
7. Австрия — 4-2-4 (10)
8. Франция — 4-2-4 (10)
9. Южная Корея — 3-2-2 (7)
10. Япония — 2-5-3 (10)
11. Швейцария — 2-4-1 (6)
12. Италия — 2-1-3 (6)
13. Чехия — 1-2-3 (6)
14. Словакия — 1-2-0 (3)
15. Беларусь — 1-1-0 (2)
16. Великобритания — 1-0-3 (4)
17. Польша — 1-0-1 (2)
18. Украина — 1-0-0 (1)
19. Китай — 0-5-2 (7)
20. Россия (ОСР) — 0-3-8 (11)
21. Австралия — 0-2-1 (3)
22. Словения — 0-1-0 (1)
23. Финляндия — 0-0-3 (3)
24. Испания — 0-0-2 (2)
25-27. ЛАТВИЯ — 0-0-1 (1)
25-27. Казахстан — 0-0-1 (1)
25-27. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)
Все призеры 10-го дня Олимпиады и медальный зачет: первая бронза Латвии (4)
19 февраля на Олимпийских Играх в Пхенчхане были...
Роджер Федерер в 36 лет вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в...
Российский керлингист покинул Олимпиаду: допинг ему мог подмешать партнер по команде (75)
Российский керлингист Александр Крушельницкий,...
ФОТО: У французской фигуристки во время танца расстегнулось платье (3)
На Олимпийских играх в Пхенчхане после короткой...
Все призеры девятого дня Олимпиады и медальный зачет: Норвегия выходит в лидеры (19)
На Олимпийских играх в Пхенчхане 17 февраля было...
TOP новостей
Результат запретов: продажи алкоголя в Литве сокращаются (14)
В этом году продажи алкоголя сокращаются в магазинах...
Жители получили большие счета за отопление (16)
За отопление в январе жители Литвы получили большие...
Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (28)
Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...
Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (226)
Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...