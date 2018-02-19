А золотые медали в соревнованиях на бобах-двойках достались сразу двум экипажам — немцу Франческо Фридриху и канадцу Джастину Криппсу. По сумме четырех попыток они показали абсолютно одинаковый результат. Пять сотых секунды им уступил Мелбардис.

На ОИ-2014 в Сочи у Мелбардиса было серебро в четверке и 4-е место в двойке. Решением МОК после дисквалификаций российских бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова пилот из Латвии должен получить золото (вместо серебра), а также бронзу.

В прыжках с трамплина командные соревнования выиграли норвежцы, серебро — у немцев, бронза — у поляков. А норвежский конькобежец Ховард Лорентсен взял золото на дистанции 500 метров. Он принес команде общую 27-ю медаль в Пхенчхане. Для Норвегии это рекорд по количеству олимпийских наград (по 26 медалей у норвежеы было на в Сочи-2014 и в Лиллехаммере-1994). Общий рекорд Олимпиады принадлежит команде США — 37 наград в Ванкувере-2010.

В неофициальном командном зачете Латвия делит 25-е место с Казахстаном и Лихтенштейном — по одной бронзе. У олимпийских атлетов из России — 11 медалей (0 золотых).

19 февраля

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

1. Ховард Лоренцен (Норвегия)

2. Чха Мин Гю (Южная Корея)

3. Гао Тинюй (Китай)

Бобслей. Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия)

1. Джастин Криппс — Александр Копач (Канада)

3. Оскар Мелбардис — Янис Стренга (Латвия)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды

1. Норвегия

2. Германия

3. Польша

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Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Норвегия — 11-9-8 (28)

2. Германия — 10-6-4 (20)

3. Канада — 6-5-6 (17)

4. Нидерланды — 6-5-2 (13)

5. США — 5-3-2 (9)

6. Швеция — 4-3-0 (7)

7. Австрия — 4-2-4 (10)

8. Франция — 4-2-4 (10)

9. Южная Корея — 3-2-2 (7)

10. Япония — 2-5-3 (10)

11. Швейцария — 2-4-1 (6)

12. Италия — 2-1-3 (6)

13. Чехия — 1-2-3 (6)

14. Словакия — 1-2-0 (3)

15. Беларусь — 1-1-0 (2)

16. Великобритания — 1-0-3 (4)

17. Польша — 1-0-1 (2)

18. Украина — 1-0-0 (1)

19. Китай — 0-5-2 (7)

20. Россия (ОСР) — 0-3-8 (11)

21. Австралия — 0-2-1 (3)

22. Словения — 0-1-0 (1)

23. Финляндия — 0-0-3 (3)

24. Испания — 0-0-2 (2)

25-27. ЛАТВИЯ — 0-0-1 (1)

25-27. Казахстан — 0-0-1 (1)

25-27. Лихтенштейн — 0-0-1 (1)