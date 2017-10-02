Инцидент произошел после забитого гола в ворота "Амьена" на 15-й минуте матча. Болельщики "Лиллья", празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, отделявший болельщиков от поля.

Ограждение не выдержало, и несколько десятков людей упали вниз примерно с полуметровой высоты. Десятки получили ранения ног и грудной клетки. Некоторых пришлось эвакуировать на носилках.

В результате обрушения пострадали по меньшей мере 26 человек, у четверых серьезные травмы. Матч был прерван сразу после происшествия. Когда состоится доигровка, не сообщается.