Инцидент произошел после забитого гола в ворота "Амьена" на 15-й минуте матча. Болельщики "Лиллья", празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, отделявший болельщиков от поля.
Ограждение не выдержало, и несколько десятков людей упали вниз примерно с полуметровой высоты. Десятки получили ранения ног и грудной клетки. Некоторых пришлось эвакуировать на носилках.
В результате обрушения пострадали по меньшей мере 26 человек, у четверых серьезные травмы. Матч был прерван сразу после происшествия. Когда состоится доигровка, не сообщается.
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