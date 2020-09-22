Владельца "Челси" Романа Абрамовича подозревают в покупке игроков соперников

По информации источника, Абрамович якобы покупал права на игроков, выступающих в других командах, через офшорную компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.
Один из футболистов, правами на которых предположительно владел Абрамович, является перуанский нападающий Андре Каррильо, в 2014 году сыграл против "Челси" в Лиге чемпионов в составе португальского "Спортинга".
Также сообщается, что в 2016 году были выявлены подозрительные платежи на сумму, превышающую 1 млрд долларов.
FinCEN Files: Roman Abramovich had secret stakes in rival players: https://t.co/dqyMHPWqVS— BBC Football News (@bbcfoot) September 22, 2020
Пресс-секретарь Абрамовича заявила, что бизнесмен не нарушал никаких правил. "Тот факт, что мы не осведомлены об этой проблеме, подтверждает, что правонарушений не было, поскольку не было предпринято никаких действий", - подчеркнула она.
Также отмечается, что в английской Премьер-лиге возможность приобретать права на игроков вне клуба была запрещена в 2008 году, а на международном уровне - только в 2015-м.
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