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Владелец английского футбольного клуба "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович подозревается в тайном и незаконном приобретении прав на игроков других клубов, сообщает вещательная корпорация BBC.
Владельца "Челси" Романа Абрамовича подозревают в покупке игроков соперников
© AFP / Scanpix

По информации источника, Абрамович якобы покупал права на игроков, выступающих в других командах, через офшорную компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.

Один из футболистов, правами на которых предположительно владел Абрамович, является перуанский нападающий Андре Каррильо, в 2014 году сыграл против "Челси" в Лиге чемпионов в составе португальского "Спортинга".

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Также сообщается, что в 2016 году были выявлены подозрительные платежи на сумму, превышающую 1 млрд долларов.

Пресс-секретарь Абрамовича заявила, что бизнесмен не нарушал никаких правил. "Тот факт, что мы не осведомлены об этой проблеме, подтверждает, что правонарушений не было, поскольку не было предпринято никаких действий", - подчеркнула она.

Также отмечается, что в английской Премьер-лиге возможность приобретать права на игроков вне клуба была запрещена в 2008 году, а на международном уровне - только в 2015-м.

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