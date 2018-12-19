Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации в Twitter.
Vitalijus Mutko
© Sputnik / Scanpix

Новый президент союза будет избран 22 февраля на внеочередной конференции РФС. А до тех пор исполнять обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год. В 2016-м он был переизбран в должности еще на четыре года.

В декабре 2017 года Мутко приостановил работу на посту главы РФС. Президентом организации временно стал Александр Алаев. Перестановки произошли в связи с дисквалификацией, которая была наложена на Мутко Международным олимпийским комитетом из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года.

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