Виталий Мутко лишился еще одного спортивного поста

Как отмечает ТАСС, указ о внесении изменений в состав оргкомитета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что на прошлой неделе Мутко лишился поста президента Российского футбольного союза, который ранее занимал на протяжении многих лет.
Весной нынешнего года Голодец, ранее курировавшая здравоохранение и социальную сферу, сменила Мутко на посту вице-премьера по спорту.
В состав организационного комитета Универсиады также вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также глава компании "Норильский Никель" Владимир Потанин.
Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
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