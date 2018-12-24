Виталий Мутко лишился еще одного спортивного поста

Как отмечает ТАСС, указ о внесении изменений в состав оргкомитета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что на прошлой неделе Мутко лишился поста президента Российского футбольного союза, который ранее занимал на протяжении многих лет.

Весной нынешнего года Голодец, ранее курировавшая здравоохранение и социальную сферу, сменила Мутко на посту вице-премьера по спорту.

В состав организационного комитета Универсиады также вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также глава компании "Норильский Никель" Владимир Потанин.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.