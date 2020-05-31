В видеоряде итальянский голкипер не справился ни с одним ударом пятикратного обладателя "Золотого мяча", но дважды мяч после ударов Криштиану попадал в каркас ворот.
"Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее", - написал Роналду в Instagram.
На 15 часов ролик набрал почти 5,5 миллионов просмотров, что, в принципе, неудивительно - Роналду в октябре 2018 года стал самым популярным человеком в социальной сети и после этого никому лидерство не отдавал. Сейчас у футболиста 221 миллион подписчиков.
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Practice to perfection 🎯⚽️ with @carlopinsoglio 👊🏻 Feeling stronger💪🏻
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