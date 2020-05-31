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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео со своей тренировки. В ролике 35-летний футболист отрабатывает удары по воротам резервного голкипера клуба Карло Пинсольо.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
© Imago / Scanpix

В видеоряде итальянский голкипер не справился ни с одним ударом пятикратного обладателя "Золотого мяча", но дважды мяч после ударов Криштиану попадал в каркас ворот.

"Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее", - написал Роналду в Instagram.

На 15 часов ролик набрал почти 5,5 миллионов просмотров, что, в принципе, неудивительно - Роналду в октябре 2018 года стал самым популярным человеком в социальной сети и после этого никому лидерство не отдавал. Сейчас у футболиста 221 миллион подписчиков.

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