ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка

Болид пилота команды "Уильямс" Джорджа Расселла налетел на люк и получил серьезные повреждения.

Позднее эвакуатор, который увозил машину с трассы, проезжая под мостом задел рекламный щит и сломался, залив машину гидравлическим маслом.

В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику. За несколько часов им предстоит проверить и закрепить более трехсот дренажных люков, расположенных на трассе.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M