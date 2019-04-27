ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка

Болид пилота команды "Уильямс" Джорджа Расселла налетел на люк и получил серьезные повреждения.

Позднее эвакуатор, который увозил машину с трассы, проезжая под мостом задел рекламный щит и сломался, залив машину гидравлическим маслом.

В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику. За несколько часов им предстоит проверить и закрепить более трехсот дренажных люков, расположенных на трассе.



"Подобные инциденты недопустимы. Такого не ждешь на трассах "Формулы-1". Эти люки должны заваривать. Мы обсудим этот вопрос с дирекцией гонки", - заявила руководитель пострадавшей команды Клэр Уильямс.

Промоутерам Гран-при Азербайджана теперь придется компенсировать Williams стоимость ремонта.