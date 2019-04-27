ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка

Болид пилота команды "Уильямс" Джорджа Расселла налетел на люк и получил серьезные повреждения.
Позднее эвакуатор, который увозил машину с трассы, проезжая под мостом задел рекламный щит и сломался, залив машину гидравлическим маслом.
В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику. За несколько часов им предстоит проверить и закрепить более трехсот дренажных люков, расположенных на трассе.
A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M— Formula 1 (@F1) 26 квітня 2019 р.
"Подобные инциденты недопустимы. Такого не ждешь на трассах "Формулы-1". Эти люки должны заваривать. Мы обсудим этот вопрос с дирекцией гонки", - заявила руководитель пострадавшей команды Клэр Уильямс.
Промоутерам Гран-при Азербайджана теперь придется компенсировать Williams стоимость ремонта.
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