Трое неизвестных преградили Джефферсону путь на другом транспортном средстве. Угрожая пистолетом, налетчики заставили вратаря выйти из машины, отойти с поднятыми руками к обочине и встать на колени. Затем бандиты сели в автомобиль жертвы и уехали в неизвестном направлении.
Нападение произошло в северном районе Рио-де-Жанейро, когда голкипер ехал на тренировку. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения.
O vídeo do exato momento em que o goleiro Jefferson do Botafogo foi assaltado ontem no Rio de Janeiro. Cena revoltante. pic.twitter.com/xBbmRbvJpN— Thiago Franklin (@_thiagofranklin) October 24, 2017
"Я стал очередной жертвой насилия, которое портит имидж нашего города, — заявил 34-летний Джефферсон. — Бог дал мне душевное спокойствие, чтобы пережить опасную ситуацию. Лишь благодаря ему я не пострадал. Они забрали машину, но главное, что я остался жив".
Позднее правоохранительные органы обнаружили машину Джефферсона и вернули ее владельцу. Участвовавшие в ограблении преступники скрылись с приездом полиции.
Джефферсон играет за сборную Бразилии с 2010 года. В 22 матчах он пропустил 11 мячей.
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