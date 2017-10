Трое неизвестных преградили Джефферсону путь на другом транспортном средстве. Угрожая пистолетом, налетчики заставили вратаря выйти из машины, отойти с поднятыми руками к обочине и встать на колени. Затем бандиты сели в автомобиль жертвы и уехали в неизвестном направлении.

Нападение произошло в северном районе Рио-де-Жанейро, когда голкипер ехал на тренировку. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения.

O vídeo do exato momento em que o goleiro Jefferson do Botafogo foi assaltado ontem no Rio de Janeiro. Cena revoltante. pic.twitter.com/xBbmRbvJpN— Thiago Franklin (@_thiagofranklin) October 24, 2017