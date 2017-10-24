Вратарь сборной Бразилии по футболу Джефферсон подвергся очень смелому ограблению. Голкипер лишился своего автомобиля средь бела дня на улице Рио-де-Жанейро.
© AFP / Scanpix

Трое неизвестных преградили Джефферсону путь на другом транспортном средстве. Угрожая пистолетом, налетчики заставили вратаря выйти из машины, отойти с поднятыми руками к обочине и встать на колени. Затем бандиты сели в автомобиль жертвы и уехали в неизвестном направлении.

Нападение произошло в северном районе Рио-де-Жанейро, когда голкипер ехал на тренировку. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения.

"Я стал очередной жертвой насилия, которое портит имидж нашего города, — заявил 34-летний Джефферсон. — Бог дал мне душевное спокойствие, чтобы пережить опасную ситуацию. Лишь благодаря ему я не пострадал. Они забрали машину, но главное, что я остался жив".

Позднее правоохранительные органы обнаружили машину Джефферсона и вернули ее владельцу. Участвовавшие в ограблении преступники скрылись с приездом полиции.

Джефферсон играет за сборную Бразилии с 2010 года. В 22 матчах он пропустил 11 мячей.

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