Ролик был отснят при участии представителей всех 32 стран-участниц чемпионата. Звезды футбола из разных поколений наносят сто ударов по мячу в знак ста дней до начала турнира.

Участниками съемок стали Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие известные в мире футбола личности. Финальные удары по мячу в конце ролика наносят Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.

Первый матч чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.