ВИДЕО: в Канаде тренер, разнимая дерущихся хоккеистов, не выдержал и стал бить соперников клюшкой

На молодежном турнире Little Native Hockey League в канадской Миссиссоге произошла массовая драка.
Ledo ritulio čempionato rungtynės.

Хоккеисты в определенный момент захотели выяснить отношения с помощью кулаков и борцовских приемов. В центре событий оказался один из тренеров: сначала он пытался разнимать дерущихся, но в одном из эпизодов сам схватил клюшку и сильно ударил ею по спине игрока соперника.

Разнять команды удалось только после вмешательства полиции. Возможно, кого-то из зачинщиков арестуют. Организаторы турнира уже принесли извинения за случившееся, обращает внимание Eurosport.

NEWSru.com
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