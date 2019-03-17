ВИДЕО: в Канаде тренер, разнимая дерущихся хоккеистов, не выдержал и стал бить соперников клюшкой

Хоккеисты в определенный момент захотели выяснить отношения с помощью кулаков и борцовских приемов. В центре событий оказался один из тренеров: сначала он пытался разнимать дерущихся, но в одном из эпизодов сам схватил клюшку и сильно ударил ею по спине игрока соперника.
Разнять команды удалось только после вмешательства полиции. Возможно, кого-то из зачинщиков арестуют. Организаторы турнира уже принесли извинения за случившееся, обращает внимание Eurosport.
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