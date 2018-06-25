Перед последним туром сборные России и Уругвая имели по 6 очков и гарантировали себе выход из группы. В очном поединке хозяев устраивала ничья, чтобы сохранить за собой первую строку.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил в запасе полузащитника Головина (в предыдущем матче получил желтую карточку), Жиркова и Фернандеса. Вместо них вышли Кудряшов, Смольников и Миранчук, а в нападении второй раз подряд оказался Дзюба. Соперник же выставил свой самый боевой состав во главе с нападающими Кавани и Суаресом.

То, что Уругвай — команда более серьезного уровня, чем Саудовская Аравия и Египет, стало понятно с самого начала матча в Самаре. Южноамериканцы взяли мяч под контроль и принялись выискивать слабые места в обороне россиян. На 9-й минуте Газинский перед штрафной завалил Бентанкура, и Суарес пробил мимо "стенки" в дальний нижний угол — 1:0.

Пропустив, россияне бросились отыгрываться и создали вполне голевой момент. После длинного заброса Дзюба скинул мяч Черышеву, тот с ходу пробил с линии штрафной, но прямо туда, где находился Муслера. А на 23-й минуте счет удвоился. После удара одного из уругвайцев мяч рикошетом от Черышева залетел в ближний угол — 0:2.

На 36-й минуте ситуация для россиян осложнилась еще больше: за второе предупреждение был удален защитник Смольников (сначала он "скосил" Кавани, потом — Лаксальта). Сборная России получила красную карточку впервые с ЧМ-1994, когда в игре против Швеции был удален Сергей Горлукович.

После провального первого тайма, во втором хозяева играли немного лучше. Но опасные ситуации у ворот Муслеры почти не возникали. Дзюба как мог боролся с защитниками, которые держали его плотно, порой, используя руки и удары в лицо. Так, в одном из эпизодов Годин локтем разбил Дзюбе нос, однако судья этого не заметил.

Самый реальный шанс забить гол сборная России упустила на 84-й минуте. Вышедший на замену Смолов прорвался справа, а его попытку прострела легко разгадал Муслера. На исходе матча уругвайцы довели счет до крупного. После навеса Годин перепрыгнул Дзюбу, Акинфеев парировал мяч перед собой, а первым на добивании был Кавани — 0:3. Кавани стал вторым уругвайцем (после Суареса), кто забил на трех чемпионатах мира (2010, 2014 и 2018).

Сборная России после двух побед подряд и лучшего старта в своей истори на чемпионатах мира (с 1994 года) теперь впервые проиграла с крупным счетом. Никогда прежде за всю историю ни сборная СССР, ни сборная России не проигрывали на мировом первенстве крупно — с разницей в три и более мяча. Сборная России/СССР принимает участие в чемпионате мира в 11-й раз (всего она сыграла 43 матча).

Это поражение стало десятым за время работы в команде Станислава Черчесова. По числу проигрышей он сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым. Однако для Черчесова игра с Уругваем стала 23-й в качестве главного тренера, тогда как Хиддинк руководил сборной в 39 матчах, а Романцев — в 60.

В 1/8 финала Россия сыграет с лучшей командой из группы В. Матч состоится 1 июля в Москве в "Лужниках". А выигравший все 3 матча в группе и ни разу не пропустивший Уругвай свой поединок первого раунда плей-офф проведет 30 июня в Сочи.

В Волгограде сошлись сборные Саудовской Аравии и Египта. Ворота египтян защищал 45-летний Эссам Эль-Хадари. Он стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. Ранее рекорд удерживал игрок сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который играл на ЧМ в 43 года.

Азатская сборная пропустила первой (нападающий египтян Салах открыл счет на 22-й минуте), а в конце тайма саудовцы дважды били пенальти — на 41-й и 45-й минутах. Удар Фахада Аль-Муваллада отразил ветеран Эль-Хадари, тогда как Аль-Фарадж реализовал свою попытку. А на 5-й минуте компенсированного времени саудовцы вырвали три очка — 2:1.

Для аравийцев это первая победа в финальной стадии ЧМ с 1994 года. Тогда сборная выиграла в группе у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) и проиграла Голландии (1:2), а в 1/8 финала уступила сборной Швеции. После этого аравийцы принимали участие в трех ЧМ подряд, но не одержали ни одной победы, а на ЧМ-2002 к тому же уступили Германии со счетом 0:8. На ЧМ-2010 и 2014 команда не пробилась.

Сборная Египта второй раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира и до сих пор не одержала ни одной победы. На ЧМ-1990 египтяне сыграли два матча вничью и один проиграли, на турнире в России проиграли все 3 матча.

Группа A

Уругвай — Россия — 3:0 (2:0)

Голы: Луис Суарес 10, Черышев 23 (в свои ворота), Кавани 90.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Коатес, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Весино, Лаксальт, Кавани (Гомес, 90+3), Луис Суарес.

Россия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Ал.Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Мариу Фернандес, 38), Дзюба.

Предупреждения: Газинский 9. Смольников 27, 36. Бентанкур 59.

Удаление: Смольников 36 (грубая игра).

Судьи: ДЬЕДЬЮ. Камара, Самба (все — Сенегал).

25 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 41 970 зрителей.

Владение мячом: 56% — 44%

Удары (в створ): 17 (7) — 3 (1)

Угловые: 4 — 2

Фолы: 17 — 18

Передачи (точные): 495 (429) — 347 (288)

Саудовская Аравия — Египет — 2:1 (1:1)

Голы: Аль-Фарадж 45 (пен), Аль-Давсари 90+5 — Салах 22.

На 41-й минуте Аль-Муваллад (Саудовская Аравия) не реализовал пенальти (вратарь).

Саудовская Аравия: Аль-Мосаилем, Аль-Бураик, М.Хавсави, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Бахбри (Ассири, 65), Отаиф, Аль-Мокахви, Аль-Фарадж, Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79).

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Эль-Нени, Хамед, Салах, Саид (Варда, 45+7), Трезеге (Кахраба, 81), Мохсен (Собхи, 64).

Предупреждения: Габр 45. Фатхи 86.

Судьи: РОЛЬДАН, Гусман, де ла Крус (все — Колумбия).

25 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 36 823 зрителя.

Владение мячом: 62% — 38%

Удары (в створ): 22 (7) — 8 (1)

Угловые: 7 — 2

Фолы: 7 — 16

Передачи (точные): 654 (579) — 356 (282)

Итог

1. Уругвай 3 2 0 1 5-0 9

2. Россия 3 2 0 1 8-4 6

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3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3

4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

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Результаты сборной России на предыдущих чемпионатах мира

ЧМ-1994 (США)

20 июня. Россия — Бразилия — 0:2

24 июня. Россия — Швеция — 1:3 (Саленко)

28 июня. Россия — Камерун — 6:1 (Саленко — 5, Радченко)

Итог: 3 очка, 3-е место в группе

ЧМ-2002 (Япония/Корея)

5 июня. Россия — Тунис — 2:0 (Титов, Карпин)

9 июня. Россия — Япония — 0:1

14 июня. Россия — Бельгия — 2:3 (Бесчастных, Сычев)

Итог: 3 очка, 3-е место в группе

ЧМ-2014 (Бразилия)

17 июня. Россия — Южная Корея — 1:1 (Кержаков)

22 июня. Россия — Бельгия — 0:1

26 июня. Россия — Алжир — 1:1 (Кокорин)

Итог: 2 очка, 3-е место в группе

ЧМ-2018 (Россия)

14 июня. Россия — Саудовская Аравия — 5:0 (Черышев 2, Газинский, Головин, Дзюба)

19 июня. Россия — Египет — 3:1 (Фатхи-автогол, Черышев, Дзюба)

25 июня. Россия — Уругвай — 0:3

Итог: 6 очков, 2-е место в группе.