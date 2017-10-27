ВИДЕО: Украинский тренер нокаутировал судью во время матча

В одном из эпизодов матча судья удалил с площадки игрока Viva Cup. Решение арбитра не понравилось Перадзе, и тот полез в драку. После удара тренера судья оказался на полу.
Линейный арбитр остановил матч и присудил Viva Cup техническое поражение.
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