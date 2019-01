Во время вольных упражнений чемпионка США среди юниоров продемонстрировала весьма эмоциональную программу, чередуя акробатические элементы с танцами под различные популярные композиции.

Видео выступления спортсменки из Калифорнийского университета, выложенное в Twitter, за пару дней собрало более 600 тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019