Во время вольных упражнений чемпионка США среди юниоров продемонстрировала весьма эмоциональную программу, чередуя акробатические элементы с танцами под различные популярные композиции.
Видео выступления спортсменки из Калифорнийского университета, выложенное в Twitter, за пару дней собрало более 600 тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров.
A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019
Отметим, что Кетелин Охаши ранее на студенческих соревнованиях уже демонстрировала чудеса акробатики и пластики под музыку Майкла Джексона.
Весной прошлого года девушка благодаря не менее зажигательному номеру сумела стать победительницей национального турнира по спортивной гимнастике American Cup.
Пользователи соцсетей уже тогда восхищались "невероятной эластичностью" этой гимнастки.
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