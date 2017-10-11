Матч в Кито начался для аргентинцев из рук вон плохо: уже на первой минуте Ромарио Ибарра распечатал ворота Серхио Ромеро. Но затем за дело взялся неподражаемый Месси. Его голы на 11-й, 18-й и 62-й минутах принесли Аргентине третье место в отборочной группе и желанную путевку на чемпионат мира следующего года.
До матча с Эквадором аргентинцы не забивали на протяжении четырех отборочных матчей. Единственный мяч "альбиселесте" за этот период случился благодаря автоголу. Примечательно, что предыдущий гол Аргентины тоже забил Месси — в ворота Чили.
Для двухкратных чемпионов мира мундиаль в России станет уже 12-м подряд — команда не пропускает мировые первенства с 1970 года. Помимо аргентинцев, на чемпионат мира от Южной Америки пробились Бразилия, Уругвай и Колумбия. Сборная Перу сыграет в стыковых матчах с Новой Зеландией за еще одну путевку в Россию.
Как известно, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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