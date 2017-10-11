ВИДЕО: Сборная России в Казани сыграла вничью со сборной Ирана

Оба гола были забиты во втором тайме. Иранцы вышли вперед после быстрой контратаки на 57-й минуте: нападающий "Рубина" Азмун на дальней штанге замкнул передачу слева от Тармери.

Хозяева предстоящего ЧМ отыгрались через 17 минут: ничью россиянам принес форвард "Зенита" Полоз, в падении переправивший мяч в ворота после прострела справа Самедова. Кстати, в прошлом сезоне Азмун и Полоз играли вместе за один клуб — "Ростов".

Товарищеский матч

Россия — Иран 1:1 (0:0)

Голы: Полоз 74 — Азмун 57.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Фернандес (Самедов, 66), Кудряшов, Тарасов (Кузяев, 64), Рауш, Ерохин, Миранчук (Полоз, 56), Кокорин, Смолов (Заболотный, 83).

10 октября. Казань. 33 000 зрителей.