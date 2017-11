ВИДЕО: Российские футболисты пободались с Испанией, потеряв вратаря

У россиян дублем отметился нападающий Федор Смолов (41, 70), еще один мяч забил полузащитник Алексей Миранчук (51). Ворота Андрея Лунева дважды с пенальти поразил капитан испанцев Серхио Рамос (35, 54), а счет открыл защитник Жорди Альба (9).

В конце встречи голкипер россиян получил травму и вынужден был покинуть поле после столкновения с нападающим Родриго. Несмотря на товарищеский характер встречи, у хозяев к тому времени не осталось замен, и место Лунева пришлось занять полевому игроку — полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

Лунев в сопровождении врача сборной России был доставлен в Мариинскую больницу. Там Андрею сделали компьютерную томографию мозга и рентгенографию шейного отдела. В результате столкновения он получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Прошлую ночь спортсмен провел в больнице.

Этот матч стал последним для сборной России в 2017 году. В марте будущего года, перед домашним чемпионатом мира, команда Станислава Черчесова сыграет контрольный матч с Бразилией.

В другом контрольком матче вторника сборная Аргентины без Лионеля Месси проиграла Нигерии — 2:4. Серхио Агуэро сделал дубль, после чего аргентинцы пропустили четыре мяча. В перерыве нападающий "Манчестер Сити" почувствовал недомогание и неожиданно потерял сознание. Медики срочно доставили Серхио в одну из медклиник Краснодара, где игрока привели в чувство.

Напомним, что Агуэро принес Аргентине победу над россиянами в предыдущем товарищеском матче, забив единственный мяч.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.

BREAKING: Man City forward Sergio Aguero collapsed in the Argentinian dressing room after their friendly vs Nigeria and was taken to hospital where he has regained consciousness. Problem unknown as of yet. 😧🇦🇷 pic.twitter.com/26AugTPFnA— Transfer Swoop (@SwoopTransfer) November 14, 2017