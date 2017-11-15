ВИДЕО: Российские футболисты пободались с Испанией, потеряв вратаря

Сборная России по футболу достойно сыграла с Испанией в товарищеском матче в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Хозяева проигрывали 0:2 и 2:3, но проявили характер и в результате добились ничьей — 3:3.
© Reuters / Scanpix

У россиян дублем отметился нападающий Федор Смолов (41, 70), еще один мяч забил полузащитник Алексей Миранчук (51). Ворота Андрея Лунева дважды с пенальти поразил капитан испанцев Серхио Рамос (35, 54), а счет открыл защитник Жорди Альба (9).

В конце встречи голкипер россиян получил травму и вынужден был покинуть поле после столкновения с нападающим Родриго. Несмотря на товарищеский характер встречи, у хозяев к тому времени не осталось замен, и место Лунева пришлось занять полевому игроку — полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

Лунев в сопровождении врача сборной России был доставлен в Мариинскую больницу. Там Андрею сделали компьютерную томографию мозга и рентгенографию шейного отдела. В результате столкновения он получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Прошлую ночь спортсмен провел в больнице.

Этот матч стал последним для сборной России в 2017 году. В марте будущего года, перед домашним чемпионатом мира, команда Станислава Черчесова сыграет контрольный матч с Бразилией.

В другом контрольком матче вторника сборная Аргентины без Лионеля Месси проиграла Нигерии — 2:4. Серхио Агуэро сделал дубль, после чего аргентинцы пропустили четыре мяча. В перерыве нападающий "Манчестер Сити" почувствовал недомогание и неожиданно потерял сознание. Медики срочно доставили Серхио в одну из медклиник Краснодара, где игрока привели в чувство.

Напомним, что Агуэро принес Аргентине победу над россиянами в предыдущем товарищеском матче, забив единственный мяч.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.

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