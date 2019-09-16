Видео: Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали интервью с отцом

«Я никогда не видел этот ролик. Извините… Что печалит меня? Он так и не увидел, как я стал номером один, как получил все эти награды. Все видели: моя мама, мои братья, даже мой старший сын, но отец… Он увидел ничего», — сказал Роналду в интервью ITV.
‘He doesn’t see me receive awards.’
In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.
Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019
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