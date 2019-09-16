Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его отцом, который умер, когда футболисту было 20 лет.
Cristiano Ronaldo
© DELFI / Domantas Pipas

«Я никогда не видел этот ролик. Извините… Что печалит меня? Он так и не увидел, как я стал номером один, как получил все эти награды. Все видели: моя мама, мои братья, даже мой старший сын, но отец… Он увидел ничего», — сказал Роналду в интервью ITV.

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Видео: Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали интервью с отцом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог...

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