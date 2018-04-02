Поветкин сразу обозначил свое преимущество, а в третьем раунде сильным ударом отправил соперника в нокдаун. Британец долго вставал, но сумел продолжить поединок. В концовке раунда уже Александр побывал в нокдауне, пропустив удар в ближнем бою, и от падения его спасли только канаты.

Развязка наступила в пятом раунде. Россиянин нанес боковой удар справа, который потряс Прайса. Британец опустил руки, и россиянин провел еще левый короткий боковой, после которого Прайс оказался на настиле ринга. Судья сразу же остановил поединок, присудив победу россиянину техническим нокаутом.

Прайс еще долго находился в горизонтальном положении, и ему потребовалась помощь врачей. Впрочем, спустя некоторое время он встал на ноги.

"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс, — приводит слова Поветкина Sky Sports. — Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который мне оказали".

В послужном списке 38-летнего Поветкина отныне 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение. В активе 34-летнего Прайса — 22 победы (18 — нокаутом) и пять поражений.